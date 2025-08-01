Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша работа имеет важное значение для повышения прозрачности и эффективности государственного управления, использования госсобственности, совершенствования хозяйственных, финансовых и налоговых отношений, укрепления экономического суверенитета Беларуси и защиты национальных интересов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил работников органов государственного контроля за ежедневный упорный труд, который требует от каждого неукоснительной верности принципам законности, объективности, ответственности и высоких нравственных качеств.

"Убежден, что и в дальнейшем компетентность, принципиальность и сплоченность помогут вашему большому коллективу оставаться надежным щитом на страже экономической безопасности государства", - подчеркнул белорусский лидер.