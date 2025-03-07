Для женщин и про женщин: пять фильмов к 8 Марта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b175b05-54a9-433e-8392-dbc3efb18959/conversions/71af10c3-ea8e-48d9-8297-ed272b0960b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b175b05-54a9-433e-8392-dbc3efb18959/conversions/71af10c3-ea8e-48d9-8297-ed272b0960b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b175b05-54a9-433e-8392-dbc3efb18959/conversions/71af10c3-ea8e-48d9-8297-ed272b0960b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b175b05-54a9-433e-8392-dbc3efb18959/conversions/71af10c3-ea8e-48d9-8297-ed272b0960b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

В эти выходные весь мир отмечает Международный женский день. Вместе с онлайн-кинотеатром VOKA от А1 собрали подборку фильмов про реальных и выдуманных героинь, которые строят карьеру, влюбляются, растят детей, спасают мир, смешат, вдохновляют - все как в обычной жизни.

"Джуди" (2019) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a39f0978-0ac6-48ef-94d7-501d44138876/conversions/2ef25658-dc1f-457a-915f-5b66808edb29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a39f0978-0ac6-48ef-94d7-501d44138876/conversions/2ef25658-dc1f-457a-915f-5b66808edb29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a39f0978-0ac6-48ef-94d7-501d44138876/conversions/2ef25658-dc1f-457a-915f-5b66808edb29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a39f0978-0ac6-48ef-94d7-501d44138876/conversions/2ef25658-dc1f-457a-915f-5b66808edb29-xl-___webp_1920.webp 1920w

История одной из самых ярких звезд Голливуда Джуди Гарленд. Зимой 1968 года она приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе The Talk of the Town. После славы"Волшебника страны Оз" прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. После работы в течение 45 лет из 47 она истощена, ее преследуют воспоминания о детстве. Она хочет вернуться домой к своим детям. Джуди не знает, хватит ли у нее сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для нее последним.

"По половому признаку" (2018) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d657f40b-01c7-4669-87e3-66544807991f/conversions/e5a9e6ce-5161-40be-8223-67206b6cc06a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d657f40b-01c7-4669-87e3-66544807991f/conversions/e5a9e6ce-5161-40be-8223-67206b6cc06a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d657f40b-01c7-4669-87e3-66544807991f/conversions/e5a9e6ce-5161-40be-8223-67206b6cc06a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d657f40b-01c7-4669-87e3-66544807991f/conversions/e5a9e6ce-5161-40be-8223-67206b6cc06a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фильм рассказывает про адвоката Рут Бадер Гинзбург и ее борьбу за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьей США.

"Опасный элемент" (2019) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b00d1929-b05f-42e7-87db-6c9ebcc8de56/conversions/1d3efc86-3cca-4728-98b8-d9628bac337f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b00d1929-b05f-42e7-87db-6c9ebcc8de56/conversions/1d3efc86-3cca-4728-98b8-d9628bac337f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b00d1929-b05f-42e7-87db-6c9ebcc8de56/conversions/1d3efc86-3cca-4728-98b8-d9628bac337f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b00d1929-b05f-42e7-87db-6c9ebcc8de56/conversions/1d3efc86-3cca-4728-98b8-d9628bac337f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Одержимые страстью к исследованиям, они навсегда изменили мир. Эта история о том, как великие открытия могут привести к страшным катастрофам. Пьер и Мария Кюри. Любовники, первооткрыватели, гении.

"Жалезная ледзі (Железная леди)" (2011) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a61d6dc4-4260-47d3-9668-bda14a249056/conversions/8ae9101d-fb74-446e-ab1d-77a77c871432-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a61d6dc4-4260-47d3-9668-bda14a249056/conversions/8ae9101d-fb74-446e-ab1d-77a77c871432-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a61d6dc4-4260-47d3-9668-bda14a249056/conversions/8ae9101d-fb74-446e-ab1d-77a77c871432-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a61d6dc4-4260-47d3-9668-bda14a249056/conversions/8ae9101d-fb74-446e-ab1d-77a77c871432-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Железная леди" - биографический фильм, основанный на жизни Маргарет Тэтчер, история становления великого премьер-министра Великобритании. Фильм доступен для просмотра на белорусском языке в специальном разделе "CINEVOKA - Кіно па-беларуску".

"Диана: История любви" (2013) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e79b9a3-7da1-403d-a760-6205cafc79ad/conversions/09a84dd5-fe46-4304-a2a8-eba695589c95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e79b9a3-7da1-403d-a760-6205cafc79ad/conversions/09a84dd5-fe46-4304-a2a8-eba695589c95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e79b9a3-7da1-403d-a760-6205cafc79ad/conversions/09a84dd5-fe46-4304-a2a8-eba695589c95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e79b9a3-7da1-403d-a760-6205cafc79ad/conversions/09a84dd5-fe46-4304-a2a8-eba695589c95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Принцесса Диана - самая популярная женщина своего времени, еще при жизни названная принцессой людских сердец. Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все - от принца Англии до могущественных миллиардеров. Но кого любила она сама? Через несколько лет после расставания с принцем Чарльзом леди Диана почти забывает о личной жизни и посвящает себя общественной деятельности. Ее график заполнен до предела, встречи и мероприятия идут нескончаемой чередой, пока, посещая одну из лондонских больниц, она случайно не знакомится с кардиохирургом. Так начинается роман, ставший, по свидетельству многих друзей Дианы, любовью всей ее жизни.

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