Для женщин и про женщин: пять фильмов к 8 Марта

История одной из самых ярких звезд Голливуда Джуди Гарленд. Зимой 1968 года она приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе The Talk of the Town. После славы"Волшебника страны Оз" прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. После работы в течение 45 лет из 47 она истощена, ее преследуют воспоминания о детстве. Она хочет вернуться домой к своим детям. Джуди не знает, хватит ли у нее сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для нее последним.