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Для женщин и про женщин: пять фильмов к 8 Марта
В эти выходные весь мир отмечает Международный женский день. Вместе с онлайн-кинотеатром VOKA от А1 собрали подборку фильмов про реальных и выдуманных героинь, которые строят карьеру, влюбляются, растят детей, спасают мир, смешат, вдохновляют - все как в обычной жизни.
"Джуди" (2019)
История одной из самых ярких звезд Голливуда Джуди Гарленд. Зимой 1968 года она приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе The Talk of the Town. После славы"Волшебника страны Оз" прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. После работы в течение 45 лет из 47 она истощена, ее преследуют воспоминания о детстве. Она хочет вернуться домой к своим детям. Джуди не знает, хватит ли у нее сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для нее последним.
"По половому признаку" (2018)
Фильм рассказывает про адвоката Рут Бадер Гинзбург и ее борьбу за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьей США.
"Опасный элемент" (2019)
Одержимые страстью к исследованиям, они навсегда изменили мир. Эта история о том, как великие открытия могут привести к страшным катастрофам. Пьер и Мария Кюри. Любовники, первооткрыватели, гении.
"Железная леди" - биографический фильм, основанный на жизни Маргарет Тэтчер, история становления великого премьер-министра Великобритании. Фильм доступен для просмотра на белорусском языке в специальном разделе "CINEVOKA - Кіно па-беларуску".
"Диана: История любви" (2013)
Принцесса Диана - самая популярная женщина своего времени, еще при жизни названная принцессой людских сердец. Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все - от принца Англии до могущественных миллиардеров. Но кого любила она сама? Через несколько лет после расставания с принцем Чарльзом леди Диана почти забывает о личной жизни и посвящает себя общественной деятельности. Ее график заполнен до предела, встречи и мероприятия идут нескончаемой чередой, пока, посещая одну из лондонских больниц, она случайно не знакомится с кардиохирургом. Так начинается роман, ставший, по свидетельству многих друзей Дианы, любовью всей ее жизни.
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