Лучшие рецепты домашних масок для волос: ваши локоны будут выглядеть роскошно!

Уход за волосами в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем салонные процедуры. Натуральные маски помогут ускорить рост, остановить выпадение, восстановить поврежденные пряди и придать волосам блеск.

В этой статье вы узнаете лучшие рецепты масок, правила их нанесения и длительность использования.

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Как правильно наносить маску для волос

Перед использованием любой маски важно подготовить волосы:

Очистите волосы - наносите маску на слегка влажные или сухие волосы (в зависимости от рецепта). Некоторые маски работают лучше на чистых волосах, другие - перед мытьем. Слегка протрите волосы полотенцем, но оставьте их влажными - так питательные вещества лучше впитаются. Утеплите голову полиэтиленовой шапочкой и полотенцем для усиления эффекта. Смойте через указанное время теплой водой (если в составе масла - используйте мягкий шампунь).

Домашние маски для быстрого роста и густоты волос

Маски для роста волос стимулируют кровообращение кожи головы, пробуждая спящие фолликулы и ускоряя рост волос.

Маска для волос с красным перцем

Ингредиенты:

2 ст.л. молотого красного перца (или 1 ч.л. перцовой настойки);

3 ст.л. любого масла (репейное, касторовое, оливковое);

1 ч.л. меда.

Маска для волос с красным перцем эффективна для стимуляции роста волос, так как сам овощ содержит капсаицин, который оказывает местное раздражающее действие на рецепторы кожи, стимулируя приток крови к волосяным луковицам.

Касторовое масло содержит рицинолевую кислоту, которая также усиливает кровообращение и питает луковицы. Репейное масло содержит витамины А и Е, которые питают волосяные луковицы и уменьшают выпадение. Оливковое масло подходит для восстановления волос, так как содержит олеиновую кислоту. Мед укрепляет волосяные луковицы витаминами В и С, уменьшает ломкость и придает блеск.

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Стоит отметить, что данная маска требует особой осторожности при применении, так как капсаицин может вызвать сильное жжение, зуд и в худшем случае ожог, поэтому сначала следует провести тест маски на сгибе локтя (нанести смесь на 10-15 минут). Ни в коем случае не нужно применять свежий перец или перцовую настойку/порошок в чистом виде, используете различные масла и мед для смягчения эффекта.

Применение:

Смешайте перец с любым маслом и медом. Нанесите на чистые и сухие волосы, а именно на корни, избегая кончиков. Не втирайте маску в кожу головы! Укутайте голову полиэтиленовой пленкой, полотенцем или шапочкой для душа для создания теплового эффекта. Держите 20-40 минут (при сильном жжении смойте раньше). Вымойте волосы мягким шампунем, а затем нанесите бальзам для волос. По возможности не используйте фен при сушке волос. Используйте маску раз в 4 дня, всего должно выйти 10 сеансов.

Маска с горчицей для корней волос

Ингредиенты:

1 ст.л. оливкового масла (можно взять и репейное);

1 ст.л. кефира или простокваши;

1 желток;

1 ч.л. горчичного порошка (для жгучего эффекта);

0,5 ч.л. соли (лучше морской, но подойдет и поваренная).

Факт Если кожа очень чувствительная, уменьшите количество горчицы или замените их на 1 ч.л. ржаной муки (как мягкий аналог).

Данная маска укрепляет и питает луковицы волос, раздражает кожу за счет горчицы, вызывая прилив крови. Горчичный порошок подсушивает кожу, тем самым нормализуя работу сальных желез. Оливковое масло предотвращает ломкость волос и создает защитную пленку, удерживая влагу в коже головы. Молочная кислота в кефире или простокваше мягко отшелушивает ороговевшие клетки, а пробиотики в составе уменьшают грибковые инфекции (перхоть). Яичный желток закрывает чешуйки волос, придавая гладкость, а лецитин в составе желтка укрепляет корни. Соль отшелушивает кожу, улучшая проникновение полезных веществ, и уменьшает избыточную жирность за счет абсорбирующего эффекта.

Через 2-3 применения волосы станут меньше выпадать при расчесывании, появится объем у корней. Через месяц будет заметен "подшерсток" - новые короткие волоски.

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Применение:

Смешайте масло и кефир (или простоквашу), подогрейте до теплого состояния (не выше 40°C). Добавьте желток, горчичный порошок и соль, тщательно размешайте. Нанесите на корни волос, избегая кончиков (горчица может сушить волосы). Помассируйте кожу головы 2-3 минуты. Легкое жжение - это нормальная реакция организма на горчицу, но если сильно печет, смойте раньше. Укутайте голову пленкой и полотенцем, держите 15-30 минут (время зависит от чувствительности кожи). Не держите маску дольше 30 минут - возможен перегрев кожи! Смойте прохладной водой с шампунем. Используйте 1 раз в неделю (курс 6-8 процедур).

Домашняя маска для густоты волос с эффектом ламинирования

Ингредиенты:

1 спелый банан;

1 ст.л. льняного семени;

2 ст.л. жирной сметаны;

1 красная ампула витамина B12;

1 ч.л. молотой корицы.

Эта маска работает по трем направлениям - пробуждает спящие луковицы за счет улучшения микроциркуляции, утолщает каждый волос благодаря белковому компоненту, создает эффект ламинирования, закрывая чешуйки и делая волосы визуально более густыми.

Банан является источником кремния, который увеличивает диаметр каждого волоса и заполняет микроповреждения в структуре волос. Льняной гель обволакивает волос как натуральный силикон и делает кутикулу гладкой. Молочные белки, содержащиеся в сметане, "склеивают" расслоившиеся чешуйки, а кобаламин (витамин B12) усиливает клеточное дыхание луковиц. Корица улучшает кровоток и дает приятный согревающий эффект. После 4 применений волосы становятся тяжелее и плотнее, появляется эффект "жидкого стекла", на расческе остается меньше волос, а у корней будет заметен новый подшерсток.

Применение:

Залейте 1 ст.л. семян 100 мл воды и варите на слабом огне 7-10 минут до слизистой консистенции, а затем процедите через сито и остудите. Растолките банан в пюре (используйте спелый банан без прожилок), затем добавьте сметану и 2 ст.л. льняного геля (он должен быть как жидкий кисель). После всыпьте корицу и добавьте витамин B12. Тщательно перемешайте все блендером. Нанесите на немытые волосы от корней до кончиков и укутайте пленкой и полотенцем. Подержите 40-60 минут, а затем смойте прохладной водой без шампуня. После маски не сушите волосы феном 2-3 часа. Используйте каждые 3 дня, проделайте 10 процедур.

Тонизирующая маска для волос

Эти маски освежают кожу головы, придают блеск и устраняют жирность.

Через 4-6 недель после использования тонизирующих масок волосы будут расти быстрее и меньше выпадать, исчезнет зуд и перхоть, локоны станут гладкими и блестящими.

Маска с зеленым чаем и мятой

Факт Мята считалась растением богини красоты Афродиты.

Ингредиенты:

0,5 стакана крепкого зеленого чая (охлажденного);

2 ст.л. мяты (свежей или сушеной);

1 ст.л. меда;

1 ст.л. оливкового или репейного масла - питает и предотвращает сухость;

1 яичный желток (по желанию).

Данная маска уменьшает выпадение, придает блеск, освежает кожу головы. Зеленый чай содержит антиоксиданты и кофеин, которые стимулируют рост волос и борются с выпадением. Мята охлаждает, снимает раздражение, улучшает микроциркуляцию.

Применение:

Заварите зеленый чай (1 ч. л. на 0,5 стакана кипятка), дайте остыть. Мяту измельчите (можно залить горячим чаем на 10 минут для экстракции). Смешайте чай, мяту, мед, масло и желток (если используете). Нанесите на корни и длину, укутайте пленкой на 20-30 минут. Смойте прохладной водой. Используйте 1-2 раза в неделю.

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Маска с яблочным уксусом

Ингредиенты:

2 ст.л. яблочного уксуса (разбавленного 1:1 с водой);

1 ст.л. меда;

3 ст.л. натурального йогурта или кефира;

5 капель эфирного масла розмарина (по желанию).

Эта маска устраняет жирность, придает блеск и избавляет от перхоти. Яблочный уксус нормализует pH кожи головы, устраняет перхоть, придает волосам блеск. Мед, йогурт, масла питают, увлажняют и защищают от ломкости.

Применение:

Смешайте уксус с водой (чтобы не было ожога). Добавьте мед, йогурт и масло (если используете). Нанесите на кожу головы и волосы, оставьте на 10-15 минут. Тщательно смойте прохладной водой. Наносите 1 раз в неделю (не чаще, чтобы не пересушить кожу головы).

Восстанавливающие маски для волос

Такие маски для волос нужны для интенсивного лечения поврежденных, сухих и ломких волос, так как они увлажняют и питают структуру волос, защищая их от дальнейшего разрушения.

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Кокосовая маска для сухих и поврежденных волос

Ингредиенты:

2 ст.л. кокосового масла;

1 ст.л. меда;

1 шт. яичного желтка;

3 капли эфирного масла лаванды (по желанию);

1 ч.л. сока алоэ (по желанию).

Эта маска отлично подойдет для лечения сухих и ломких волос, так как кокосовое масло проникает внутрь волоса, увлажняет и укрепляет его, а также предотвращает потерю белка в волосах при мытье и укладке. Сочетание меда и желтка создает эффект "жидкого кератина", временно "ремонтируя" поврежденные участки. Эфирное масло лаванды укрепляет сухие концы и ускоряет рост волос, а сок алоэ успокаивает кожу головы.

Применение:

Растопите кокосовое масло на водяной бане (до жидкого состояния, но не горячее 40°C, так как при высокой температуре разрушаются полезные кислоты). Взбейте белок, добавьте мед и теплое масло, а также эфирное масло лаванды и сок алоэ (по желанию). Разделите волосы на пряди и наносите маску с кончиков, поднимаясь к корням (но не втирайте в кожу). Укутайте волосы пленкой и теплым полотенцем. Через 1 час смойте маску теплой водой без шампуня, а затем промойте волосы бессульфатным шампунем. Если волосы тонкие, сократите время выдержки до 30 минут. Наносите маску 1-2 раза в неделю (курс 8-10 процедур).

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Маска для окрашенных волос

Ингредиенты:

2 ст.л. бесцветной хны (если вы платиновая или пепельная блондинка, замените хну на 2 ст.л. пищевого желатина + 5 ст.л. ромашкового чая, чтобы не появилась желтизна);

4 ст.л. жирных сливок 20-33 %;

1 ст.л. масло жожоба;

1 ампула (5 мл) пантенола (можно заменить на спрей);

1 ст.л. лимонного сока (на 1 л воды).

Маска поможет вам вылечить окрашенные и ломкие волосы, а также сохранить цвет, делая его на 2-3 тона насыщеннее. Бесцветная хна уплотняет волосы, добавляя эластичность и объем. Жирные сливки с молочными протеинами восстанавливают структуру и усиливают цвет, масло жожоба защищает от выцветания и придает блеск, а пантенол увлажняет, предотвращая ломкость. Вместе они работают как салонное ламинирование, сохраняя яркость окрашенных волос.

Применение:

Смешайте 2 ст.л. бесцветной хны и 4 ст.л. подогретых сивок (около 37°C). Оставьте на 2-3 минуты для набухания, а затем перемешайте смесь до исчезновения комочков. Добавьте в теплую смесь 1 ст.л. масла жожоба и 1 ампулу пантенола. Текстура полученной маски должна напоминать густую сметану. Нанесите маску на сухие и несвежие волосы, начиная с кончиков. Наденьте шапочку для душа, сверху укутайте полотенцем, оставьте на 20-30 минут. Смойте маску теплой водой без шампуня, затем ополосните водой с лимонным соком (1 ст.л. на литр). Используйте 1 раз в 2 недели (курс в 4 процедуры).

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Самая эффективная маска против выпадения волос

Ингредиенты:

1 шт. лука;

2 шт. желток;

1 ч.л. димексида;

2 ст.л. масло черного тмина;

0,5 ст.л. настойки красного перца.

Эта маска способствует пробуждению спящих фолликул, укрепляет корни волос и может предотвратить выпадение волос. Сера, которая содержится в луке, восстанавливает коллаген вокруг фолликулов, а димексид проводит питательные вещества в луковицы, усиливая эффективность маски в 5 раз. Масло черного тмина снижает уровень гормона облысения, а желтки поставляют строительный материал для новых волос.

Применение:

Натрите лук на терке, отожмите через марлю и смешайте с желтками и маслом черного тмина. Разведите димексид водой 1:3, чтобы не обжечь кожу, добавьте настойку перца и смешайте с основной смесью. Кисточкой втирайте маску в корни 5 минут. Оставьте на 30-40 минут (легкое жжение - нормальная реакция организма). Смойте маску под теплой водой шампунем (желательно с цинком). Используйте 2 раза в неделю (12 процедур).

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Питательные маски для волос

Питательные маски для волос нужны для интенсивного восстановления поврежденных, сухих и ослабленных волос - они насыщают волосяные фолликулы и структуру волос витаминами, минералами, жирными кислотами и белками, восстанавливают гидролипидный баланс, предотвращают ломкость, секущиеся кончики и выпадение, а также возвращают волосам естественный блеск, мягкость и эластичность.

Увлажняющая маска для кудрявых волос

Ингредиенты:

Половина авокадо;

3 ст.л. кокосового молока;

1 ст.л. меда;

1 ст.л. льняного масла;

2 ст.л. геля алоэ вера.

Эта маска эффективна благодаря сочетанию жирных кислот (авокадо, льняное масло), которые глубоко питают и уплотняют кудри, и натуральных увлажнителей (мед, кокосовое молоко), предотвращающих сухость. Алоэ вера и желатин создают легкую фиксирующую пленку, подчеркивая упругость локонов без утяжеления, а лауриновая кислота из кокоса защищает волосы от ломкости.

Применение:

Разомните авокадо вилкой и пропустите через сито для однородности массы. Подогрейте кокосовое молоко до 35°C и соедините его с медом и льняным маслом, а затем добавьте гель алоэ. Нанесите на вымытые влажные волосы, распределяйте маску пальцами, скручивая кудри. Укутайте пленкой на 30-45 минут. Смойте под прохладной водой без шампуня, добавьте легкий бальзам для кудрей. Используйте 1-2 раза в неделю.

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Быстрая маска для укрепления волос в домашних условиях

Ингредиенты:

1 шт. яичного желтка;

1 ст.л. жидкого меда;

2 ст.л. репейного масла;

1 ч.л. лимонного сока

Эта маска эффективна благодаря комбинации активных компонентов - желток и мед мгновенно "латают" повреждения, создавая защитную пленку, репейное масло стимулирует рост волос за счет арктиина, а лимонный сок добавляет блеск, пробуждая спящие луковицы. При этом она готовится за 5 минут, а начинает действовать уже через 15 минут.

Применение:

Взбейте желток вилкой, добавьте жидкий мед. Смешайте с подогретым на водяной бане репейным маслом (не выше 40°C), а затем влейте лимонный сок. Нанесите на сухие волосы перед мытьем, оставьте на 15-20 минут. Смойте прохладной водой с мягким шампунем. Используйте 2-3 раза в неделю.