Ливень с градом - мощный циклон накрыл сразу несколько областей Беларуси и Минск

Природа и погодные аномалии - главные ньюсмейкеры сегодняшнего дня. Мощный циклон накрыл сразу несколько областей, в том числе белорусскую столицу. Ливень с градом сопровождался шквалистым ветром.

Размеры градин местами достигали 2 см в диаметре.

Коммунальные службы, энергетики, предприятия устраняют последствия непогоды.

Порывы ветра, грозы вызвали повреждения в энергосистеме. Много поваленных деревьев и поврежденных зданий. Штабы подсчитывают ущерб и активизируют службы на усиленный режим.

Наши корреспонденты весь день работали в пострадавших районах. Подробности разгула стихии - в материалах "Панорамы".

Последствия непогоды - повреждения в энергосистеме Могилева

ТЭЦ-2, энергетическое сердце Могилева. Именно сюда пришелся самый болезненный удар стихии. Не выдержали многотонные опоры линий электропередачи, что вызвало отключение электричества по всему городу.

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Причем, если в некоторых микрорайонах оно было периодическим, то большинство сегодня собирались на работу, так и не выпив утреннего кофе. Света не было весь день.

Константин Путило, гендиректор РУП "Могилевэнерго":

"На всех отходящих линиях повреждены опоры железобетонные 110 КВ. Из них 12 железобетонных и 1 металлическая, которые срочно надо восстанавливать. Была запущена районная котельная №1. Практически 90 % того тепла, что давала Могилевская ТЭЦ-2 на горячее водоснабжение, районной котельной закроем. И ночь будем работать, чтобы как можно быстрее нашим потребителям вернуть электроэнергию".

Среди тех, кто был полностью сегодня обесточен, и гигант промышленности Могилевхимволокно. Предприятие находится по соседству с ТЭЦ-2 и является крупным потребителем электроэнергии. На предприятии никто не пострадал. А вот в административном здании на многих этажах придется менять окна.

Константин Сиротин, первый заместитель гендиректора ОАО "Могилевхимволокно":

"Предприятие вынуждено остановлено. Без инцидентов, последствий. В настоящее время организована работа комиссии по устранению последствий ЧС, организована работа аварийных бригад по устранению последствий. Как только мы получим штатное электроснабжение предприятия, мы приступим к плановому запуску технологического процесса".

Последствия непогоды - упавшие деревья и сорванные крыши

Наследил ураган и в Могилеве. На улицах - вырванные с корнем деревья, много поврежденных машин, сорванные кровли зданий. Ветер разгулялся - порывы составили до 23 м/с. Соцсети заполнили видео.

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Не обошлось без жертв. В результате падания дерева погибла женщина 1992 года рождения.

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления МЧС Беларуси:

"Смерть наступила в результате падения дерева. Двое людей прятались от грозы под деревом. Вследствие падения дерева один из них получил травмы, несовместимые с жизнью".

Пострадавшим оказана помощь

Еще четыре человека пострадали, из них один ребенок. Всем оказали помощь. К слову, непогода не нарушила работу медицинских учреждений. Где было нужно, подключали генераторы.

Павел Ореховский, главврач Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи:

"Даже в условиях ЧС, которая сложилась сегодня ночью мы продолжали работать. Включились дизель-генераторы, сработало аварийное включение резерва. Трое пострадавших от стихии обращались за медпомощью. Двое на сегодняшний момент находятся на амбулаторном лечение и один пациент после дообследования переведен из реанимации в травматологическое отделение".

К ликвидации последствий подключились предприятия

Уже в 3:00 заработал областной штаб по ЧС, который в режиме онлайн и сейчас мониторит ситуацию. К масштабной ликвидации последствий подключились предприятия и организации. На помощь приехали даже коммунальщики из Чаусов.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Отработали все моменты. Электроснабжение восстановлено, где-то постоянная схема, где-то временная. На ТЭЦ-2 везут опоры и будем восстанавливать".

Буреломы в лесах

Бурелом в лесу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612ee4cd-9d04-441e-bcf8-86cfced34140/conversions/fd00d2ed-0e98-439d-9c85-3294955db84f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612ee4cd-9d04-441e-bcf8-86cfced34140/conversions/fd00d2ed-0e98-439d-9c85-3294955db84f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612ee4cd-9d04-441e-bcf8-86cfced34140/conversions/fd00d2ed-0e98-439d-9c85-3294955db84f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/612ee4cd-9d04-441e-bcf8-86cfced34140/conversions/fd00d2ed-0e98-439d-9c85-3294955db84f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Непогода добавила хлопот лесному хозяйству. Порядка 300 га требуют проведения сплошных санитарных рубок.

Военные пришли на помощь

Военные не остались в стороне. Предложили людям свою помощь в ликвидации последствий стихии.

Мария Парфенова, жительница г. Могилева:

"Ночью разбудил град, посмотрела в окно, а тут страх, елки эти чуть ли не до земли. Думаю, на улицу не пойду, пойду вглубь дома, выходить опасно. В следующий раз вышла, глянула - уже все лежит".

Денис Новохацкий, начальник отделения боевого обеспечения войсковой части 6713:

"Задействовано здесь 25 человек. Мы оказываем помощь местным жителям в ликвидации последствий ночного урагана. Повалены деревья, оборваны линии электропередач. Поэтому, чтобы дать людям электричество, нам надо все это убрать. Все настроены оптимистично, все работают".

Ликвидация последствий займет не один день

Ликвидация последствий стихии, как замечают специалисты, займет не один день. К расчистке улиц дворов от поваленных деревьев подключились предприятия.