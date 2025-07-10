Аграрии назвали причины, по которым в июле не вся техника оказалась готова к уборочной

Каждый день приближает белорусских аграриев к массовой уборочной кампании. В некоторых хозяйствах она уже началась, но кому-то еще предстоит активизироваться. Задача для всех одна - обеспечить страну хлебом, при этом не потерять ни зернышка.

Еще до начала уборочной кампании за ее подготовкой пристально наблюдал Комитет госконтроля. С проверками без предупреждения специалисты комитета заглядывали в хозяйства по всей стране, но не с тем, чтобы застать врасплох и наказать, а чтобы недочеты были оперативно исправлены.

По оперативным данным, на 7 июля готовность техники и зерносушильных комплексов уже составила 90 %. За неделю с момента проверок аграрии подтянули результаты.

А вообще, расторопность и хозяйский подход на старте из года в год требуется от аграриев. Ведь, как известно, на переправе коней уже не меняют, поэтому в этом деле мелочей нет. Труд, дисциплина и технологии - только так можно получить хороший результат.

А проверять эту самую дисциплину отправились в первую очередь в Брестскую область, которая традиционно первой выходит в поля. На мехдворе хозяйства "Крошин" специалисты КГК побывали дважды за неделю. Первый мониторинг показал, что есть вопросы к технике. На 30 июня из 18 комбайнов 1 к работам в полях был не готов. А на счету каждая единица, поэтому проверяющие предупредили: ни одно звено в цепочке не должно подвести.

Уже к следующему приезду контролеров все машины были на линии готовности.

КГК наведался и в Гомельскую область. Например, в Жлобинском районе еще на 1 июля готовность зерноуборочных комбайнов составляла 67 %. Мониторинги показали: далеко не все сельхозорганизации оказались готовыми к массовой страде. Вопрос сдвинулся с мертвой точки после вмешательства Комитета госконтроля.

Руслан Глушко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b020b47-edd7-443d-990c-9522c3643f92/conversions/899c058d-bc8e-4452-bb9e-f8eace79cf20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b020b47-edd7-443d-990c-9522c3643f92/conversions/899c058d-bc8e-4452-bb9e-f8eace79cf20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b020b47-edd7-443d-990c-9522c3643f92/conversions/899c058d-bc8e-4452-bb9e-f8eace79cf20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b020b47-edd7-443d-990c-9522c3643f92/conversions/899c058d-bc8e-4452-bb9e-f8eace79cf20-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Глушко, председатель Жлобинского межрайонного комитета госконтроля:

"Основная причина отставания в ремонте - это несвоевременная закупка запасных частей. Например, в ОАО "Бобовский", несмотря на наличие бюджетного финансирования, выделенного для ремонта зерноуборочной техники, из-за несвоевременной закупки запчастей было подготовлено на 1 июля только половина комбайнов и приставок для уборки рапса. Также не был подготовлен к работе единственный зерноочистительный сушильный комплекс".

По данным на 1 июля, за ремонт техники не брались из-за отсутствия запчастей. На предприятии говорят, что все силы были брошены на заготовку кормов, но обещают до старта жатвы успеть. Проверяющие напомнили не раз: действовать без промедлений - задача номер один. Те, кто с ней не справляется, будут на карандаше.

Андрей Кириленко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073fc450-237d-4eb9-906f-9f4713e1c833/conversions/d34dc0e1-7bfc-4a8a-a082-614b9883a42d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073fc450-237d-4eb9-906f-9f4713e1c833/conversions/d34dc0e1-7bfc-4a8a-a082-614b9883a42d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073fc450-237d-4eb9-906f-9f4713e1c833/conversions/d34dc0e1-7bfc-4a8a-a082-614b9883a42d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073fc450-237d-4eb9-906f-9f4713e1c833/conversions/d34dc0e1-7bfc-4a8a-a082-614b9883a42d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Нам нужно убрать 3 тыс. га - это озимые, яровые и 400 га рапса. В первую очередь будем убирать озимый ячмень. Потом приступим к уборе рапса", - обозначил главный инженер ОАО "Бобовский" Андрей Кириленко.

Готовность техники и складов, соблюдение технологии при уборке - слагаемые продовольственной безопасности страны. О фактах бесхозяйственности Комитет госконтроля оперативно информирует власти на местах. Важно все быстро исправить, ведь до начала массовой уборки остаются считанные дни.