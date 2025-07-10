VR-тренажеры внедряют в образование в Центре охраны труда "Минскстрой"

Все глубже проникают в профессиональную подготовку специалистов технологии виртуальной реальности. В Беларуси такие тренажеры уже не редкость, и сегодня они помогают спасать жизни, предотвращать несчастные случаи и обучать быстрее и эффективнее.

Технологии вируальной реальности внедряются в образовательные процессы. Надеть каску, взять в руки оборудование, осмотреть строительную площадку - все это можно сделать, не выходя из комнаты. Но ощущения - как в реальности. В Центре охраны труда "Минскстрой", обычная экскурсия превращается в полноценный тренинг. Можно почувствовать себя крановщиком! Упасть с крыши здания! Остаться без пальцев на производстве!

Каждый из кейсов - это имитация несчастного случая. Тренажеры создавали на реальных событиях.

Александр Верболь, технический директор IT-компании:

"Для реализации этой задачи мы разделили центр на 11 локаций, таких как сварочные работы, электробезопасность, работы на высоте, монолитные работы. Те места, где больше всего происходит несчастных случаев. Этот центр построен на базе реальных случаев, которые хранятся в архивах ГПО "Минскстроя". То есть там записаны все нюансы, при которых это происходило. Кто там пристегнулся, не пристегнулся и что происходило дальше".

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VR-тренажеры: продвинутые технологии в обучении кадров

Преимущество таких тренажеров в том, что они дешевле и безопаснее, чем традиционные полигоны. И главное, сценарии можно менять: сегодня - пожар, завтра - спасение пострадавшего или работа с опасным оборудованием.

Александр Верболь, технический директор IT-компании:

"Мы берем, например, макет какого-то объекта, его переносим в виртуальную реальность для того, чтобы человек внутри на стройплощадке, мог потрогать, почувствовать все кнопки, включить и выключить. И это позволяет обучать сотрудников работать с реальными макетами. Происходит почти как в реальности".

VR-тренажеры используются в самых разных отраслях. К примеру, в медицине - для отработки операций и действий в экстренных ситуациях. В промышленности - для обучения слесарей, электриков и операторов оборудования. В сельском хозяйстве, где обучают безопасному вождению сельхозтехники.

Александр Верболь, технический директор IT-компании:

"Человек заходит и начинает рулить, он может этот трактор куда-нибудь в канаву по ошибке уронить. При этом в реальности ничего не происходит. Он получает свой опыт, при этом техника остается целая и невредимая. И потом он идет и работает на этой технике уже гораздо более качественно, гораздо более безопасно".

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По сути, виртуальная реальность - это новая ступень в профессиональной подготовке. Согласно исследованиям, человек запоминает до 90 % информации, если участвует в процессе физически. Для сравнения: при простом чтении - не более 10 %.

Владимир Гракович, начальник отдела охраны труда и техники безопасности ГПО "Минскстрой":

"Практическое обучение дает результат снижения травматизма от 20 до 40 %. Это сохраненные жизни, это не травмированные люди, здоровый человек возвращается домой. Наша задача, чтобы, когда человек впервые попадает на этот объект, почувствовал, что стройка - это опасно, и надо соблюдать требования безопасности труда".