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31 год институту президентства в Беларуси
Сегодня особый день в нашей истории. День, когда белорусы сделали судьбоносный выбор. Ровно 31 год назад прошел второй тур первых президентских выборов в истории независимой страны. Убедительную победу одерживает Александр Лукашенко - и Беларусь начинает путь суверенитета.
От хаоса, безысходности и беззакония - к созиданию, порядку и развитию. Тогда, в сложные 90-е, управлять страной зачастую приходится в ручном режиме! Но время требует порядка во всех сферах - от экономики до медицины и социальной поддержки. 10 июля 1994 года становится точкой отсчета новой политической эпохи.
Сильная власть доказывает способность принимать эффективные решения и обеспечивать их выполнение, дает людям гарантии стабильности и поступательного развития. Институт президентства доказал свою политическую состоятельность. Это не просто орган госуправления, а важнейшее условие сохранения суверенитета. Как итог - независимая страна, которая имеет авторитет на международной арене, умеет отстоять свои национальные интересы, идет по пути устойчивого развития в разных сферах. И это путь, который мы выбрали сами.