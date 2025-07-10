31 год институту президентства в Беларуси

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58772da8-06a7-402f-b5cf-c5a5179d84d4/conversions/0541baa4-03b3-437b-8b49-3bcb16b9b5e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58772da8-06a7-402f-b5cf-c5a5179d84d4/conversions/0541baa4-03b3-437b-8b49-3bcb16b9b5e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58772da8-06a7-402f-b5cf-c5a5179d84d4/conversions/0541baa4-03b3-437b-8b49-3bcb16b9b5e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58772da8-06a7-402f-b5cf-c5a5179d84d4/conversions/0541baa4-03b3-437b-8b49-3bcb16b9b5e3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня особый день в нашей истории. День, когда белорусы сделали судьбоносный выбор. Ровно 31 год назад прошел второй тур первых президентских выборов в истории независимой страны. Убедительную победу одерживает Александр Лукашенко - и Беларусь начинает путь суверенитета.

От хаоса, безысходности и беззакония - к созиданию, порядку и развитию. Тогда, в сложные 90-е, управлять страной зачастую приходится в ручном режиме! Но время требует порядка во всех сферах - от экономики до медицины и социальной поддержки. 10 июля 1994 года становится точкой отсчета новой политической эпохи.