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Госконтроль и Минлесхоз с воздуха посмотрели, как обстоят дела на Могилевщине с древесиной
Похоже, жители Могилевщины сегодня испытали дежавю и невольно вспомнили прошлогодние события. Последствия непогоды июля 2024-го ликвидировали усилиями специалистов всей страны. Но даже сейчас сделано не все. На бесхозяйственность обратил внимание Президент. Востребованное древесное сырье - настоящее богатство, которое должно приносить стране экономическую пользу, а не гнить на опушках или обочинах. Как обстоят дела в области, 10 июля изучали специалисты Комитета госконтроля и Минлесхоза, совершив облет на вертолете по территории региона. На борту была и наша съемочная группа.
На съемке летом 2024-го Могилевская область - одна из наиболее пострадавших от июльского урагана. Для региона это свыше 3 тыс. га поврежденного леса. Даже если ураган наломал дров, последствия непогоды нужно устранять с максимальным экономическим эффектом. Такую задачу поставил Президент.
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Но спустя год видны очевидные недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. На этой теме глава государства акцентировал внимание в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.
В тот же день вечером проблему обсудили в Комитете госконтроля с участием профильного министра. Речь шла об остатках древесины и продолжающейся уборке ветровалов. И уже сегодня специалисты КГК совместно с Минлесхозом совершили облет по территории Могилевской области.
Облет территории Могилевской области
Старт - с аэродрома Липки. По пути на Могилевщину захватываем сопредельные участки Минской области. Главный инструмент в руках лесников - электронный планшет.
Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"Мы видим по системе ГИС какие-то свои моменты в части лесохозяйственной деятельности. Проблемный участок можно на планшете зафиксировать с помощью координат, а потом данную информацию передать уже нашим службам, и они уже при наземном посещении точно найдут это место с этой проблемой".
Полет совершаем на высоте примерно 100 метров. На особо важных участках - снижаемся.
Во время облета отмечены и значительные объемы усохших еловых древостоев. По оценке специалистов, в лесах страны имеется порядка 700 тыс. кубометров такой древесины.
Также зафиксированы места складирования заготовленной в лесах древесины.
Владимир Сиротин, гендиректор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
"Мы сейчас увидим, где находится какая древесина, где какие насаждения повреждены. Буреломы, усыхания. Потом наметим мероприятие по устранению последствий урагана и усыхания насаждений, чтобы нигде ни одно дерево не пропало, а было вовлечено в хозяйственный оборот".
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Да, маршрут пришлось скорректировать - погода продолжает преподносить сюрпризы. В момент интервью как раз пролетаем участки, которые пострадали сегодня ночью.
Учесть ошибки прошлого года
Не успели до конца разобраться с последствиями урагана 2024-го - и вот очередная порция проблем. Это как раз про то, почему нужно все делать вовремя. Важно учесть ошибки прошлого года и оперативно браться за работу с двойной силой. Вот, пожалуй, главный вывод сегодняшнего облета.
Василий Руденик, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
"В данный момент мы наблюдаем по Шкловскому району, в Могилевском последствия стихии, которая произошла сегодня ночью. Сверху уже фиксируем границы, и, соответственно, будем применять меры по устранению этих буреломов".
Работа по итогам облета начата уже сегодня. Ветро- и буреломы - это то, с чем уже привыкли профессионально сражаться лесхозы страны. Важно лишь прибавить в оперативность и проявить настоящий хозяйский подход.