Госконтроль и Минлесхоз с воздуха посмотрели, как обстоят дела на Могилевщине с древесиной

Похоже, жители Могилевщины сегодня испытали дежавю и невольно вспомнили прошлогодние события. Последствия непогоды июля 2024-го ликвидировали усилиями специалистов всей страны. Но даже сейчас сделано не все. На бесхозяйственность обратил внимание Президент. Востребованное древесное сырье - настоящее богатство, которое должно приносить стране экономическую пользу, а не гнить на опушках или обочинах. Как обстоят дела в области, 10 июля изучали специалисты Комитета госконтроля и Минлесхоза, совершив облет на вертолете по территории региона. На борту была и наша съемочная группа.

На съемке летом 2024-го Могилевская область - одна из наиболее пострадавших от июльского урагана. Для региона это свыше 3 тыс. га поврежденного леса. Даже если ураган наломал дров, последствия непогоды нужно устранять с максимальным экономическим эффектом. Такую задачу поставил Президент.

Поручение Президента решить проблему с сырьем до 1 сентября

Но спустя год видны очевидные недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. На этой теме глава государства акцентировал внимание в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

В тот же день вечером проблему обсудили в Комитете госконтроля с участием профильного министра. Речь шла об остатках древесины и продолжающейся уборке ветровалов. И уже сегодня специалисты КГК совместно с Минлесхозом совершили облет по территории Могилевской области.

Облет территории Могилевской области

Старт - с аэродрома Липки. По пути на Могилевщину захватываем сопредельные участки Минской области. Главный инструмент в руках лесников - электронный планшет.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6604af89-c28a-42c5-934a-f54c6937ea92/conversions/f6593351-8df2-4640-9600-67e8564a1c8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6604af89-c28a-42c5-934a-f54c6937ea92/conversions/f6593351-8df2-4640-9600-67e8564a1c8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6604af89-c28a-42c5-934a-f54c6937ea92/conversions/f6593351-8df2-4640-9600-67e8564a1c8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6604af89-c28a-42c5-934a-f54c6937ea92/conversions/f6593351-8df2-4640-9600-67e8564a1c8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Мы видим по системе ГИС какие-то свои моменты в части лесохозяйственной деятельности. Проблемный участок можно на планшете зафиксировать с помощью координат, а потом данную информацию передать уже нашим службам, и они уже при наземном посещении точно найдут это место с этой проблемой".

Полет совершаем на высоте примерно 100 метров. На особо важных участках - снижаемся.

Во время облета отмечены и значительные объемы усохших еловых древостоев. По оценке специалистов, в лесах страны имеется порядка 700 тыс. кубометров такой древесины.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674e132-2362-40e0-85e8-006cd6cbef3e/conversions/d5deaa3d-9485-45f1-b8ff-0bb7d63b311e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674e132-2362-40e0-85e8-006cd6cbef3e/conversions/d5deaa3d-9485-45f1-b8ff-0bb7d63b311e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674e132-2362-40e0-85e8-006cd6cbef3e/conversions/d5deaa3d-9485-45f1-b8ff-0bb7d63b311e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8674e132-2362-40e0-85e8-006cd6cbef3e/conversions/d5deaa3d-9485-45f1-b8ff-0bb7d63b311e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также зафиксированы места складирования заготовленной в лесах древесины.

Владимир Сиротин, гендиректор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"Мы сейчас увидим, где находится какая древесина, где какие насаждения повреждены. Буреломы, усыхания. Потом наметим мероприятие по устранению последствий урагана и усыхания насаждений, чтобы нигде ни одно дерево не пропало, а было вовлечено в хозяйственный оборот".

Непогода-2025: Могилевская область пострадала минувшей ночью

Да, маршрут пришлось скорректировать - погода продолжает преподносить сюрпризы. В момент интервью как раз пролетаем участки, которые пострадали сегодня ночью.

Учесть ошибки прошлого года

Не успели до конца разобраться с последствиями урагана 2024-го - и вот очередная порция проблем. Это как раз про то, почему нужно все делать вовремя. Важно учесть ошибки прошлого года и оперативно браться за работу с двойной силой. Вот, пожалуй, главный вывод сегодняшнего облета.

Василий Руденик, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"В данный момент мы наблюдаем по Шкловскому району, в Могилевском последствия стихии, которая произошла сегодня ночью. Сверху уже фиксируем границы, и, соответственно, будем применять меры по устранению этих буреломов".