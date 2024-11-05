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Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
2024 год подходит к концу, остался всего лишь один месяц до нового года. Но кроме главного христианского праздника (Рождества Христова), Дня юриста, Дня страховых работников, декабрь богат и на другие. Об этих и не только датах узнаете в нашем материале.
Кстати, дополнительный выходной в Беларуси в декабре тоже будет - 25 декабря.
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
Решение об установлении даты приняла ВОЗ и Генеральная Ассамблея ООН в 1988 году. День был создан для повышения информированности населения планеты о заболевании, возможности рассказать о лечении и мерах профилактики.
День юриста
3 декабря
День инвалидов Республики Беларусь
Генеральная Ассамблея ООН утвердила Международный день инвалидов с целью привлечения внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями. Отдельным указом Президента Беларуси был учрежден День инвалидов Республики Беларусь.
7 декабря
День страховых работников
Профессиональный праздник страховые агенты отмечают в первую субботу декабря. В 2024 году это 7 декабря. Событие было утверждено Указом Александра Лукашенко от 26.03.1998 года. "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах".
История праздника берет начало с 20 века, а именно с 3 декабря 1921 года, когда Совнарком БССР принял Декрет "Об организации государственного имущественного страхования", и его ратификация произошла в первую субботу декабря.
9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией
В этот день в 2003 году в одном из мексиканских городов проходила Политическая конференция высокого уровня, на которой была предложена для подписания Конвенция ООН по противодействию коррупции. Подписавшие ее государства обязывались назначить взятки, "отмывание" доходов уголовным преступлением. В связи с этим ООН вынесла предложение по закреплению 9 декабря Международным днем борьбы с коррупцией.
10 декабря
День прав человека
В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всеобщую декларацию прав человека, в которой утверждались неотъемлемые права человека, которые не зависят от его принадлежности к той или иной нации, расе, вероисповеданию. И уже через два года 10 декабря та же самая Генассамблея утвердила День прав человека.
13 декабря
День святого апостола Андрея Первозванного
Святой апостол Андрей Первозванный родился в Вифсаиде Галилейской, позже жил в Капернауме вместе с братом Симоном. Вдвоем они занимались рыбной ловлей. С самого детства будущий апостол Андрей стремился к Богу, непрестанно ему молился. Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя.
Апостол Андрей много проповедовал, но был гоним и избиваем язычниками. В 62 году нашей эры в Патрах его приказали казнить, привязав к кресту в форме буквы "Х".
Факт
Петр I утвердил высшую государственную награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Им награждали чиновников государства. Также во время правления Петра I появился и Андреевский флаг, ставший символом российского флота.
17 декабря
День белорусского кино
Благодаря указу Президента Беларуси (подписан в 1994 году) кинематографисты обрели свой профессиональный день. Дата была выбрана не просто так. В этот день, только в 1924 году, Совет Народных комиссаров принял постановление "О кинопроизводстве в БССР", а при Наркомпросе создали Государственное управление по делам кинематографии и фотографии "Белгоскино".
20 декабря
День сотрудника органов государственной безопасности
20 декабря в 1917 году Совет народных комиссаров одобрил постановление об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.
Сегодня на КГБ лежит огромная ответственность по защите суверенитета государства и его целостности. Сотрудники госбезопасности ежедневно ведут борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, заговорами против страны, терроризмом, коррупцией, наркобизнесом.
22 декабря
День энергетика
В этот день профессиональный праздник отмечают все причастные к энергетической отрасли - сотрудники ТЭЦ, атомных станций, инженеры, монтажники, ремонтники.
Корни этого праздника уходят во времена Советского Союза, когда указом Президиума Верховного Совета СССР 23.05.1966 года был учрежден День энергетика в память о дне принятия плана по электрификации ГОЭЛРО (22.12.1920 года).
25 декабря
Рождество Христово
Праздник является одним из важнейших в христианской традиции. В более 100 странах он является государственным.
25 декабря Рождество празднуют не только католики, но и православные, принадлежащие к Константинопольской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской (Греческой), Александрийской, Антиохийской, Албанской Церкви, Православной Церкви в Америке, Финляндской Православной Церкви; а также лютеране и другие протестантские конфессии.
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