Праздники в марте 2025 года в Беларуси

Март - первый весенний месяц, который всегда ассоциируется с пробуждением и ожиданием приближения тепла. Кстати, обычно тепло приходит после весеннего равноденствия (20 марта), когда ночь и день имеют одинаковую продолжительность по времени.

Кроме того, существует информация, что именно в марте полезно начинать новые дела и проекты - месяц сулит воплощение мечтаний в реальность. А какие праздники ожидаются в марте, узнаете, прочитав информацию ниже.

2 марта

Прощеное воскресенье

Религиозный праздник каждый год отмечается в разные даты, так как зависит от начала Великого поста у православных верующих. В воскресный день в храмах проходят литургии, где читают Евангелие. Особое внимание уделяют Нагорной Проповеди, в которой призывается к прощению обид, ведь без этого невозможно получить отпущение грехов от Бога.

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Верующие в этот день искренне примиряются с врагами, чтобы вступить в Великий пост безгреховными. Именно поэтому воскресенье получило название Прощеное.

Начнется Великий пост в 2025 году 3 марта, а закончится 19 апреля.

4 марта

День милиции

Профессиональный праздник милиционеры получили благодаря указу Президента Беларуси Александра Лукашенко от 26.03.1998 года.

Корни праздника уходят в 1917 год - именно тогда был выдан приказ гражданского коменданта Минска, согласно которому Михаил Александрович Михайлов (настоящее имя Михаил Васильевич Фрунзе), являвшийся служащим Всероссийского земского союза, назначался временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в городе.

4 марта 1917 года отряды боевых дружин рабочих и милиции смогли разоружить бывшую полицию, захватить городское полицейское управление и взять под свой контроль важнейшие государственные учреждения. Благодаря этим достижениям Минск стал центром создания милиции.

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Когда началась Великая Отечественная война, сотрудники милиции одними из первых приняли удар на себя. Они мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками до самого окончания войны.

Сейчас на правоохранителях лежат задачи по выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка. Милиционеры защищают частную, государственную и другие формы собственности, стоят на защите жизни, здоровья, чести, прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, а также лиц без гражданства от преступных посягательств. В полномочия сотрудников МВД входит и оперативно-разыскная работа.

8 марта

День женщин

Предпосылкой создания праздника стал "Марш пустых кастрюль", проведенный текстильщицами из Нью-Йорка 8 марта 1857 года. В 1910 году прошла 2-я Международная конференция работающих женщин в Копенгагене, на которой глава женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день каждый год и в один и тот же день.

Это событие отмечается даже ООН, а в таких странах, как Беларусь, Армения, Россия, Азербайджан дата 8 Марта признана национальным праздником.

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Сегодня 8 марта - это не просто о подарках и цветах для женщин, а еще награждение тех, кто особо отличился в разных сферах жизни: политической, экономической, социальной и других.

15 марта

День Конституции Республики Беларусь

Государственный праздник был введен указом Александра Лукашенко от 26.03.1998 года.

Первая Конституция была создана еще во времена Советской Социалистической Республики Беларусь (ССРБ) в 1919 году. Позже она не единожды подлежала изменениям. После обретения Беларусью независимости в 1990 году приняли Декларацию Верховного Совета "О государственном суверенитете Республики Беларусь", которой законом дали статус конституционного закона. На этом основании были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года.

Новая Конституция Беларуси была принята уже только 15 марта 1994 года. Изменялся и дополнялся основной закон страны после проведенных референдумов в 1996, 2004 и 2022 годах.

На данный момент Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, 8 глав и 148 статей.

День потребителя

Дата была учреждена ООН и посвящена годовщине выступления 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда американский лидер назвал 4 основных права потребителя.

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право на безопасность;

право на информацию;

право на выбор;

право быть услышанным.

Спустя время к ним добавились еще 4 пункта - право на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и на здоровую окружающую среду.

18 марта

День внутренних войск Республики Беларусь

Свой профессиональный праздник охранники обрели благодаря указу Президента от 19.06.2001 года.

Создан этот род войск был 18 марта 1918 года в Витебске из 23 добровольцев тогда еще конвойной стражи. Сейчас представители внутренних войск несут службу по охране общественного порядка, занимаются кинологической подготовкой, конвоированием. И это далеко не весь список задач, которые обязаны исполнять охранники.

20 марта

День весеннего равноденствия

Существует весеннее и осеннее равноденствие.

Такое явление возникает, когда Солнце располагается ровно над экватором Земли, и в это время Северное и Южное полушария получают равное количество солнечного света. При этом ночь и день становятся одинаковыми по продолжительности.

23 марта

День работников гидрометеорологической службы

Профессиональный день гидрометеорологи получили недавно - всего лишь в 2012 году. Дата была установлена для того, чтобы напомнить о том, насколько важно сохранять и всеми возможными силами беречь атмосферу и гидросферу планеты.

Метеорологические и гидрологические службы любой страны работают 24 часа в сутки, чтобы производить мониторинг, моделирование климата. Все это делается с целью решения проблем, которые связаны с его изменениями.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Работники ЖКХ получили свой профессиональный день указом Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 года. Ежегодно он отмечается в четвертое воскресенье марта, а в 2025 году он выпал на 23 число.

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Именно сотрудникам этих служб приходится следить за чистотой и благоустройством городов, комфортом и уютом. Они ответственны за порядок в любое время года и любую погоду. Кстати, сейчас в Беларуси насчитывается 16 подотраслей ЖКХ, 650 предприятий и 150 тыс. квалифицированных работников.

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Дата учреждена ВОЗ и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. В этот день в 1882 году микробиолог из Германии Роберт Кох сделал открытие - он выявил возбудителя туберкулеза, который впоследствии получил название палочки Коха.