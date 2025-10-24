Праздники в ноябре в Беларуси

Ноябрь не богат на государственные праздники по сравнению с другими месяцами, но тем не менее в последнем осеннем месяце есть дополнительные выходные, а также профессиональные даты. В этой статье подробно рассказали о каждом празднике, его истории, традициях и значении для белорусов.

2 ноября

День памяти

Дзяды - один из самых древних праздников в Беларуси, корни которого уходят в дохристианские времена. Этот день посвящен поминовению предков и усопших родственников. Праздник был установлен указом Президента Республики Беларусь Александром Лукашенко 26 марта 1998 года.

Фото: sb.by

В день Осенних Дедов предки проводили семейные собрания, готовили специальную ритуальную еду - кутью и блины, которые символизировали связь с ушедшими. Ранее в этот день белорусы также посещали кладбища и убирали могилы.

День работников гражданской авиации

В первое воскресенье ноября в Беларуси празднуется День работников гражданской авиации. В 2025 году он пришелся на 2 ноября. В этот день профессиональный праздник отмечают пилоты, бортпроводники, диспетчеры, авиационные техники и другие специалисты, обеспечивающие безопасность и эффективность воздушного транспорта.

самолет в солнечном небе

Гражданская авиация играет ключевую роль в экономике Беларуси - аэропорты Минска, Гомеля и других городов соединяют страну с миром. Обычно в этот день проходят торжественные мероприятия в авиакомпаниях и награждения ветеранов.

7 ноября

День Октябрьской революции

7 ноября - государственный праздник и выходной в Беларуси. В этот день отмечается Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, которая привела к установлению советской власти. Праздник был восстановлен в статусе выходного дня в 1998 году указом Александра Лукашенко и считается днем мира и настоящих человеческих ценностей.

В 2025 году белорусы будут отдыхать три дня - 7, 8, 9 ноября.

В этот день Президент поздравляет граждан, а в городах проходят культурные мероприятия, концерты и выставки.

9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии развернулась карательная акция под названием "Хрустальная ночь", под которой подразумевался организованный погром и насилие нацистского режима над евреями. Они подожгли синагоги и разбили стекла в витринах магазинов, принадлежавших евреям. Именно из-за множества осколков разбитого стекла и пошло название этого трагического события. За ночь нацисты убили около 90 человек, а примерно 30 тыс. человек заключили в концлагеря.

10 ноября

Всемирный день молодежи

Установили такой праздник во время Всемирной конференции молодежи, которая состоялась в Лондоне 29 октября - 10 ноября 1945 года.

Инициатором проведения конференции стал Всемирный совет молодежи, созданный во Вторую мировую войну по противодействию и борьбе с фашизмом.

Тогда на ней собрались лидеры международных молодежных движений, которые объединяли 30 млн человек, представлявших различные идеологии, религии и национальности.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

В Беларуси специалисты по бухгалтерскому учету имеют повод отмечать свой профессиональный праздник несколько раз. 10 ноября признается Международным днем бухгалтера (именно в этот день в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли опубликовал книгу, где были изложены основы бухгалтерского дела), и Организация Объединенных Наций выступила за официальное закрепление этой даты.

разноцветные папки, ведение бухгалтерии

18 октября 1994 года в Беларуси был принят закон "О бухгалтерском учете и отчетности", в связи с чем Минский союз предпринимателей и работодателей предложил установить эту дату как праздничную. Однако Белорусская ассоциация бухгалтеров настояла на переносе профессионального праздника на 28 ноября, поскольку именно тогда была официально зарегистрирована единственная в республике организация, объединяющая бухгалтеров.

13 ноября

Международный день слепых

Дату утвердила ВОЗ для привлечения общественности к тем, кто навсегда утратил зрение и по этой причине оказался в трудной жизненной ситуации.

По данным, в Беларуси проживают более 27 тыс. людей с инвалидностью по зрению, из которых 1,7 тыс. - дети.

14 ноября

День кузнеца

14 ноября в Беларуси отмечается День кузнеца. Профессиональная дата подчеркивает необходимость сохранения традиций ремесла, которое имеет глубокие корни в белорусской культуре - от средневековых кузниц до современных производств.

16 ноября

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

В третье воскресенье ноября свой профессиональный день празднуют фермеры, агрономы, ветеринары и работники пищевой промышленности. В 2025 году он приходится на 16 ноября.

Фото: sb.by

Праздник включает торжественные мероприятия, награждения лучших специалистов, выставки сельхозтехники и ярмарки продукции. Для сельских жителей это повод собраться, поделиться опытом и отпраздновать завершение полевых работ.

19 ноября

День ракетных войск и артиллерии

Дата установлена указом Президента Беларуси в 1998 году и отмечается в память о вкладе артиллеристов в победы в разных войнах, включая и Великую Отечественную. В этот день проходят демонстрации техники и награждения в военных подразделениях. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии - символ силы и постоянной готовности к обороне.

20 ноября

Международный день педиатра

Этот праздник ввела Генассамблея ООН в 1954 году. Как правило, педиатры, в том числе и в Беларуси, проводят свой профессиональный день на конференциях и симпозиумах, где основной акцент делается на вопросах педиатрии.

Фото: pexels.com