Праздники в ноябре в Беларуси
Ноябрь не богат на государственные праздники по сравнению с другими месяцами, но тем не менее в последнем осеннем месяце есть дополнительные выходные, а также профессиональные даты. В этой статье подробно рассказали о каждом празднике, его истории, традициях и значении для белорусов.
2 ноября
День памяти
Дзяды - один из самых древних праздников в Беларуси, корни которого уходят в дохристианские времена. Этот день посвящен поминовению предков и усопших родственников. Праздник был установлен указом Президента Республики Беларусь Александром Лукашенко 26 марта 1998 года.
В день Осенних Дедов предки проводили семейные собрания, готовили специальную ритуальную еду - кутью и блины, которые символизировали связь с ушедшими. Ранее в этот день белорусы также посещали кладбища и убирали могилы.
День работников гражданской авиации
В первое воскресенье ноября в Беларуси празднуется День работников гражданской авиации. В 2025 году он пришелся на 2 ноября. В этот день профессиональный праздник отмечают пилоты, бортпроводники, диспетчеры, авиационные техники и другие специалисты, обеспечивающие безопасность и эффективность воздушного транспорта.
Гражданская авиация играет ключевую роль в экономике Беларуси - аэропорты Минска, Гомеля и других городов соединяют страну с миром. Обычно в этот день проходят торжественные мероприятия в авиакомпаниях и награждения ветеранов.
7 ноября
День Октябрьской революции
7 ноября - государственный праздник и выходной в Беларуси. В этот день отмечается Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, которая привела к установлению советской власти. Праздник был восстановлен в статусе выходного дня в 1998 году указом Александра Лукашенко и считается днем мира и настоящих человеческих ценностей.
В 2025 году белорусы будут отдыхать три дня - 7, 8, 9 ноября.
В этот день Президент поздравляет граждан, а в городах проходят культурные мероприятия, концерты и выставки.
9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября
Всемирный день молодежи
Установили такой праздник во время Всемирной конференции молодежи, которая состоялась в Лондоне 29 октября - 10 ноября 1945 года.
Инициатором проведения конференции стал Всемирный совет молодежи, созданный во Вторую мировую войну по противодействию и борьбе с фашизмом.
Тогда на ней собрались лидеры международных молодежных движений, которые объединяли 30 млн человек, представлявших различные идеологии, религии и национальности.
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)
В Беларуси специалисты по бухгалтерскому учету имеют повод отмечать свой профессиональный праздник несколько раз. 10 ноября признается Международным днем бухгалтера (именно в этот день в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли опубликовал книгу, где были изложены основы бухгалтерского дела), и Организация Объединенных Наций выступила за официальное закрепление этой даты.
18 октября 1994 года в Беларуси был принят закон "О бухгалтерском учете и отчетности", в связи с чем Минский союз предпринимателей и работодателей предложил установить эту дату как праздничную. Однако Белорусская ассоциация бухгалтеров настояла на переносе профессионального праздника на 28 ноября, поскольку именно тогда была официально зарегистрирована единственная в республике организация, объединяющая бухгалтеров.
13 ноября
Международный день слепых
Дату утвердила ВОЗ для привлечения общественности к тем, кто навсегда утратил зрение и по этой причине оказался в трудной жизненной ситуации.
По данным, в Беларуси проживают более 27 тыс. людей с инвалидностью по зрению, из которых 1,7 тыс. - дети.
14 ноября
День кузнеца
14 ноября в Беларуси отмечается День кузнеца. Профессиональная дата подчеркивает необходимость сохранения традиций ремесла, которое имеет глубокие корни в белорусской культуре - от средневековых кузниц до современных производств.
16 ноября
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
В третье воскресенье ноября свой профессиональный день празднуют фермеры, агрономы, ветеринары и работники пищевой промышленности. В 2025 году он приходится на 16 ноября.
Праздник включает торжественные мероприятия, награждения лучших специалистов, выставки сельхозтехники и ярмарки продукции. Для сельских жителей это повод собраться, поделиться опытом и отпраздновать завершение полевых работ.
19 ноября
День ракетных войск и артиллерии
Дата установлена указом Президента Беларуси в 1998 году и отмечается в память о вкладе артиллеристов в победы в разных войнах, включая и Великую Отечественную. В этот день проходят демонстрации техники и награждения в военных подразделениях. Военнослужащие ракетных войск и артиллерии - символ силы и постоянной готовности к обороне.
20 ноября
Международный день педиатра
Этот праздник ввела Генассамблея ООН в 1954 году. Как правило, педиатры, в том числе и в Беларуси, проводят свой профессиональный день на конференциях и симпозиумах, где основной акцент делается на вопросах педиатрии.
Кстати, 20 ноября также посвящен и Всемирному дню ребенка. Именно это и стало причиной объединения двух праздников в одну дату, поскольку педиатры обеспечивают защиту детского здоровья с момента рождения малыша.