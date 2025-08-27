3.69 BYN
Праздники в сентябре в Беларуси
Сентябрь, или как его еще называли предки, "хмурень" (считалось, что небо чаще хмурится, чем в другие времена года) - необычный месяц. Например, в православной церкви именно с него начинают отсчет нового года. Впрочем, как и все причастные к образовательному процессу - у школьников, студентов и педагогов стартует учебный год. Какие ждут праздники в сентябре 2025 года белорусов, читайте в статье.
1 сентября
День знаний
День знаний - день бантов, галстуков и торжественных линеек, а еще такой волнительный и волшебный для тех, кто впервые сядет за парту в школе, колледже или университете. Символические первые звонки прозвучат для учащихся в 2025 году в понедельник.
Кстати, не во всем мире 1 сентября ребята идут в школу. В другие дни и месяцы учебный год начинается, к примеру, в Японии, Канаде, ЮАР, Бразилии, Аргентине, США, Индии.
3 сентября
День окончания Второй мировой войны
Окончание крупнейшего вооруженного конфликта - Второй мировой войны - отмечают 3 сентября, на следующий день после подписания акта о капитуляции Японии.
7 сентября
День белорусской письменности
Отмечать праздник в первое воскресенье сентября стало традицией, начиная с 1994 года. Мероприятия, посвященные этому дню, ежегодно устраиваются в разных городах Беларуси, которых прославили белорусские деятели. В 2025 году День белорусской письменности будет отмечаться в Лиде (Гродненская область).
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)
Также в первое воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают сотрудники нефтяной, газовой и топливной промышленности: геологи, буровики, строители, разработчики - словом, все, кто связан с нефтяной и газовой промышленностью.
Корни праздника уходят во времена СССР, в 1965 год, когда начали осваивать месторождения газа и нефти в Западной Сибири.
11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)
С 11 сентября наши предки начинали отсчитывать осень, а православные чтут память пророка Иоанна Предтечи (Крестителя), которого обезглавили по приказанию правителя Галилеи Ирода. В этот день верующие соблюдают строгий пост, выражающий скорбь христиан о смерти святого.
12 сентября
День сотрудника органов предварительного следствия
Профессиональная дата у работников органов предварительного следствия появилась недавно, в 2016 году.
Ее приурочили к созданию в 2011 году Следственного комитета Республики Беларусь, благодаря которому раскрываются все преступления, пресекаются любые правонарушения, выявляются и привлекаются к ответственности виновные в совершении противоправных деяний.
14 сентября
День танкистов
Ежегодно во второе воскресенье сентября (а в 2025-м этот день выпал на 14 число) принимают поздравления в свой профессиональный праздник танкисты. Его ввели в 1946 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны в честь проявленного героизма танкистов во время боевых действий.
Сегодня танковые войска Беларуси - это отдельные танковые и механизированные батальоны отдельных механизированных бригад, способные выполнить любую из поставленных боевых задач.
15 сентября
День библиотек Республики Беларусь
Такой день учредили в Беларуси после принятого указа Президента Беларуси в 2001 году. Дату выбрали не случайно - в этот день основали Национальную библиотеку, которая ранее называлась Библиотекой имени В.И. Ленина и которая была создана уже более 100 лет назад, в 1922 году.
Сейчас в Национальной библиотеке люди могут ознакомиться с более чем 9 млн книг и 3 млн периодических изданий. Помимо этого, в главном книгохранилище страны находится почти 70 тыс. редчайших старопечатных книг и даже рукописей.
17 сентября
День народного единства
Праздник у белорусов возник в 2021 году. Дата для него была выбрана символическая. 17 сентября 1939 года Красная армия ступила на территорию Польши, освободила и присоединила к СССР Западные области Беларуси и Украины, которые отошли в 1921 году польскому государству в результате Рижского мирного договора.
20 сентября
День таможенника
Профессиональная дата у таможенников появилась после обретения Беларусью независимости, а именно в 1996 году. Как и во многих других случаях, день приурочен к годовщине образования Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Сегодня таможенная служба стоит на защите экономических интересов государства и содействует внешней торговле.
Международный день хирурга
Каждый год в третью субботу сентября во всем мире, в том числе и в Беларуси, поздравляют и выражают благодарность врачам-хирургам, которые ежедневно спасают жизни людей. В честь праздника, как правило, проводятся научные конференции, симпозиумы, лекции и награждение лучших и отличившихся в своей деятельности врачей.
21 сентября
День работников леса
Ежегодно в третье воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник те, кто связан с лесным комплексом Беларуси, который представляет не только отдельную экономическую отрасль, но и основу экологической безопасности страны.
В этот день принимают поздравления лесничие, лесозаготовители, егеря, инженеры лесного хозяйства и другие представители отрасли, заботящиеся о сохранении лесных экосистем.
Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник относится к двунадесятым непереходящим (то есть ежегодно празднуется в один и тот же день). Для православных верующих он является одним из самых важных. Знания о Рождестве пришли к нам из Церковного Предания. По традиции праздник отмечается 6 дней - с 20 по 25 сентября. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения и возносятся молитвы Богородице.
Католические верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы немного раньше, чем православные, - 8 сентября.
22 сентября
День осеннего равноденствия
Ошибочно считать, что у осеннего равноденствия есть конкретная дата и время. На самом деле переход Солнца из Северного полушария в Южное происходит в разное время, а разбежка в днях может составить вплоть до трех дней.
В 2025 году Солнце перейдет в Южное полушарие 22 сентября в 21:19 (в 2024 году, к примеру, переход произошел в 15:43, но также 22 числа).
27 сентября
Воздвижение Креста Господня
Еще один праздник из числа двунадесятых непереходящих, установленный в память обретения Креста Господня. Событие произошло, по церковному преданию, в Иерусалиме около Голгофы - места распятия Иисуса Христа - в 326 году. Название праздника произошло от обычая воздвигать крест во время богослужения.
28 сентября
День машиностроителя
Ежегодно в последнее воскресенье сентября (в 2025 году праздник выпал на 28 число) празднуют профессиональную дату машиностроители.
К слову, машиностроение в Беларуси является одной из ключевых и ведущих отраслей. Наше государство славится созданием карьерных самосвалов, тракторов, сельскохозяйственной и другой спецтехники. А такие флагманы, как БелАЗ, МАЗ, "Гомсельмаш" известны во многих странах и уголках мира.