Заготовки из лука на зиму: собрали 7 простых и пикантных рецептов

Лук - овощ, который богат витаминами C и B6, антиоксидантами и фитонцидами, которые помогают организму бороться с простудами и даже улучшают пищеварение. Если вы думаете, что лук добавляет только пикантность к блюдам, то это ошибочное мнение. Из овоща получаются вкусные заготовки из лука на зиму.

Из репчатого лука, например, можно сделать маринады, соусы, разнообразные закатки, в которых лук на долгое время сохранит свою пользу.

Маринованный лук с укропом

Маринованный лук с укропом станет идеальным дополнением к мясу или салатам.

Фото: pexels.com

Для одной банки объемом 1 л понадобится:

500 г репчатого лука;

50 г свежего укропа;

300 мл воды;

100 мл уксуса 9 %;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

5 горошин черного перца.

Приготовление:

Нарежьте лук кольцами, мелко порубите укроп. В стерилизованную банку уложите лук и укроп слоями. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и перец, доведите до кипения. Залейте горячим маринадом содержимое банки, закройте крышкой. Храните в прохладном месте. Через неделю лук готов к употреблению. За это время он приобретет мягкий вкус и пропитается ароматом зелени.

Лук в томатном соусе

Этот рецепт - неплохой вариант не сильно острой закуски, которая подойдет как для гарниров, так и к мясу.

Фото: pexels.com

Для двух банок объемом 1 л понадобится:

1 кг лука;

1 кг помидоров;

100 мл растительного масла;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

50 мл уксуса 9 %;

1 ч. л. молотого черного перца.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, а помидоры измельчите в пюре. В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте томатное пюре, соль, сахар и перец, тушите 15 минут. Влейте уксус, перемешайте, разложите горячую массу по стерилизованным банкам и закатайте. Храните в любом прохладном помещении.

Острый лук с чесноком и перцем

Острый лук с чесноком и перцем - отличная закуска для тех, кто любит остроту и пряность. Также она станет вкусным добавлением к шашлыку или бутербродам.

Фото: freepik.com

На одну банку объемом 0,5 л понадобится:

300 г мелкого репчатого лука;

2 зубчика чеснока;

1 стручок острого перца;

200 мл воды;

100 мл уксуса 6 %;

1 ст. л. меда;

1 ч. л. соли.

Приготовление:

Очистите лук, оставьте его целым, далее нарежьте чеснок пластинками, перец - кольцами (семена болгарского перца сохраните для остроты). Уложите ингредиенты в банку. Вскипятите воду с уксусом, медом и солью, залейте банку горячим маринадом, закройте крышкой. Через 5-7 дней закуску можно употреблять.

Лук с морковью в масле

Лук с морковью в масле - заготовка, которая не требует варки и достаточно легка в приготовлении. Ее можно подавать как салат или гарнир.

Фото: pexels.com

На одну банку объемом 1 л понадобится:

600 г лука;

300 г моркови;

100 мл оливкового масла;

50 мл уксуса 9 %;

1 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке, которая нужна для приготовления моркови по-корейски. Смешайте овощи с солью и сахаром, дайте постоять 20 минут. Уложите в стерилизованную банку, залейте смесью из масла и уксуса, закройте крышкой. Храните в холодильнике.

Замороженный зеленый лук

Заморозить лук на зиму - простой способ сохранить свежесть овоща, который можно добавлять в супы, соусы или использовать для приготовления зажарки. При этом заранее лук можно не размораживать.

Фото: freepik.com

Приготовление:

Возьмите 500 г зеленого лука, промойте его, обсушите и мелко нарежьте. Разложите на подносе в один слой, заморозьте лук, который предварительно необходимо пересыпать в пакеты с зип-локом.

Аджика с луком

Такая заготовка из лука на зиму станет необычным вариантом острого соуса, который можно подать к мясным блюдам.

Фото: freepik.com

Для приготовления 1 л аджики понадобится:

500 г репчатого лука;

1 кг помидоров;

200 г болгарского перца;

100 г острого перца;

50 г чеснока;

50 мл уксуса 9 %;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара.

Приготовление:

Измельчите все овощи в блендере, перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, варите 20 минут на слабом огне. Влейте уксус, разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Жареный лук для супов и гарниров

Заранее заготовленный жареный лук - удобная заготовка, которая ускорит процесс приготовления других блюд, например, супов или картофеля.

Фото: freepik.com

Для банки объемом 0,5 л понадобится:

1 кг лука;

150 мл растительного масла;

1 ч. л. соли.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками, обжарьте в масле до золотистого цвета, посолите. Горячую массу разложите по стерилизованным банкам, слегка утрамбуйте, закройте крышками. Храните в холодильнике.