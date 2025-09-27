Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Заготовки из лука на зиму: собрали 7 простых и пикантных рецептов

Лук - овощ, который богат витаминами C и B6, антиоксидантами и фитонцидами, которые помогают организму бороться с простудами и даже улучшают пищеварение. Если вы думаете, что лук добавляет только пикантность к блюдам, то это ошибочное мнение. Из овоща получаются вкусные заготовки из лука на зиму.

Из репчатого лука, например, можно сделать маринады, соусы, разнообразные закатки, в которых лук на долгое время сохранит свою пользу.

Маринованный лук с укропом

Маринованный лук с укропом станет идеальным дополнением к мясу или салатам.

Фото: pexels.com

Для одной банки объемом 1 л понадобится:

  • 500 г репчатого лука;
  • 50 г свежего укропа;
  • 300 мл воды;
  •  100 мл уксуса 9 %;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. соли;
  • 5 горошин черного перца.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кольцами, мелко порубите укроп.
  2. В стерилизованную банку уложите лук и укроп слоями.
  3. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и перец, доведите до кипения.
  4. Залейте горячим маринадом содержимое банки, закройте крышкой.
  5. Храните в прохладном месте. Через неделю лук готов к употреблению. За это время он приобретет мягкий вкус и пропитается ароматом зелени. 

Лук в томатном соусе

Этот рецепт - неплохой вариант не сильно острой закуски, которая подойдет как для гарниров, так и к мясу.

Фото: pexels.com

Для двух банок объемом 1 л понадобится:

  • 1 кг лука;
  • 1 кг помидоров;
  • 100 мл растительного масла;
  • 2 ст. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 50 мл уксуса 9 %;
  • 1 ч. л. молотого черного перца. 

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами, а помидоры измельчите в пюре.
  2. В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте томатное пюре, соль, сахар и перец, тушите 15 минут.
  3. Влейте уксус, перемешайте, разложите горячую массу по стерилизованным банкам и закатайте.
  4. Храните в любом прохладном помещении. 

Острый лук с чесноком и перцем

Острый лук с чесноком и перцем - отличная закуска для тех, кто любит остроту и пряность. Также она станет вкусным добавлением к шашлыку или бутербродам.

Фото: freepik.com

На одну банку объемом 0,5 л понадобится: 

  • 300 г мелкого репчатого лука;
  •  2 зубчика чеснока;
  • 1 стручок острого перца;
  • 200 мл воды;
  • 100 мл уксуса 6 %;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ч. л. соли. 

Приготовление:

  1. Очистите лук, оставьте его целым, далее нарежьте чеснок пластинками, перец - кольцами (семена болгарского перца сохраните для остроты).
  2. Уложите ингредиенты в банку.
  3. Вскипятите воду с уксусом, медом и солью, залейте банку горячим маринадом, закройте крышкой.
  4. Через 5-7 дней закуску можно употреблять.

Лук с морковью в масле

Лук с морковью в масле - заготовка, которая не требует варки и достаточно легка в приготовлении. Ее можно подавать как салат или гарнир.

Фото: pexels.com

На одну банку объемом 1 л понадобится:

  • 600 г лука;
  • 300 г моркови;
  • 100 мл оливкового масла;
  • 50 мл уксуса 9 %;
  • 1 ст. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара. 

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке, которая нужна для приготовления моркови по-корейски.
  2. Смешайте овощи с солью и сахаром, дайте постоять 20 минут.
  3. Уложите в стерилизованную банку, залейте смесью из масла и уксуса, закройте крышкой.
  4. Храните в холодильнике. 

Замороженный зеленый лук

Заморозить лук на зиму - простой способ сохранить свежесть овоща, который можно добавлять в супы, соусы или использовать для приготовления зажарки. При этом заранее лук можно не размораживать.

Фото: freepik.com

Приготовление:

  1. Возьмите 500 г зеленого лука, промойте его, обсушите и мелко нарежьте.
  2. Разложите на подносе в один слой, заморозьте лук, который предварительно необходимо пересыпать в пакеты с зип-локом. 

Аджика с луком

Такая заготовка из лука на зиму станет необычным вариантом острого соуса, который можно подать к мясным блюдам.

Фото: freepik.com

Для приготовления 1 л аджики понадобится:

  • 500 г репчатого лука;
  • 1 кг помидоров;
  • 200 г болгарского перца;
  • 100 г острого перца;
  • 50 г чеснока;
  • 50 мл уксуса 9 %;
  • 2 ст. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара. 

Приготовление:

  1. Измельчите все овощи в блендере, перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, варите 20 минут на слабом огне.
  2. Влейте уксус, разлейте по стерилизованным банкам, закатайте.
  3. Храните в прохладном месте.

Жареный лук для супов и гарниров

Заранее заготовленный жареный лук - удобная заготовка, которая ускорит процесс приготовления других блюд, например, супов или картофеля.

Фото: freepik.com

Для банки объемом 0,5 л понадобится:

  • 1 кг лука;
  • 150 мл растительного масла;
  • 1 ч. л. соли. 

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиками, обжарьте в масле до золотистого цвета, посолите.
  2. Горячую массу разложите по стерилизованным банкам, слегка утрамбуйте, закройте крышками.
  3. Храните в холодильнике.

Предложенные рецепты заготовок из лука на зиму помогут сохранить вкус и пользу овоща на всю холодную пору года. Кстати, не бойтесь экспериментировать с пропорциями специй, чтобы приготовить вкусную именно для вас закатку. Приятного аппетита!

