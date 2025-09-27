3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Заготовки из лука на зиму: собрали 7 простых и пикантных рецептов
Лук - овощ, который богат витаминами C и B6, антиоксидантами и фитонцидами, которые помогают организму бороться с простудами и даже улучшают пищеварение. Если вы думаете, что лук добавляет только пикантность к блюдам, то это ошибочное мнение. Из овоща получаются вкусные заготовки из лука на зиму.
Из репчатого лука, например, можно сделать маринады, соусы, разнообразные закатки, в которых лук на долгое время сохранит свою пользу.
Маринованный лук с укропом
Маринованный лук с укропом станет идеальным дополнением к мясу или салатам.
Для одной банки объемом 1 л понадобится:
- 500 г репчатого лука;
- 50 г свежего укропа;
- 300 мл воды;
- 100 мл уксуса 9 %;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Нарежьте лук кольцами, мелко порубите укроп.
- В стерилизованную банку уложите лук и укроп слоями.
- В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и перец, доведите до кипения.
- Залейте горячим маринадом содержимое банки, закройте крышкой.
- Храните в прохладном месте. Через неделю лук готов к употреблению. За это время он приобретет мягкий вкус и пропитается ароматом зелени.
Лук в томатном соусе
Этот рецепт - неплохой вариант не сильно острой закуски, которая подойдет как для гарниров, так и к мясу.
Для двух банок объемом 1 л понадобится:
- 1 кг лука;
- 1 кг помидоров;
- 100 мл растительного масла;
- 2 ст. л. соли;
- 3 ст. л. сахара;
- 50 мл уксуса 9 %;
- 1 ч. л. молотого черного перца.
Приготовление:
- Лук нарежьте полукольцами, а помидоры измельчите в пюре.
- В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте томатное пюре, соль, сахар и перец, тушите 15 минут.
- Влейте уксус, перемешайте, разложите горячую массу по стерилизованным банкам и закатайте.
- Храните в любом прохладном помещении.
Острый лук с чесноком и перцем
Острый лук с чесноком и перцем - отличная закуска для тех, кто любит остроту и пряность. Также она станет вкусным добавлением к шашлыку или бутербродам.
На одну банку объемом 0,5 л понадобится:
- 300 г мелкого репчатого лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 стручок острого перца;
- 200 мл воды;
- 100 мл уксуса 6 %;
- 1 ст. л. меда;
- 1 ч. л. соли.
Приготовление:
- Очистите лук, оставьте его целым, далее нарежьте чеснок пластинками, перец - кольцами (семена болгарского перца сохраните для остроты).
- Уложите ингредиенты в банку.
- Вскипятите воду с уксусом, медом и солью, залейте банку горячим маринадом, закройте крышкой.
- Через 5-7 дней закуску можно употреблять.
Лук с морковью в масле
Лук с морковью в масле - заготовка, которая не требует варки и достаточно легка в приготовлении. Ее можно подавать как салат или гарнир.
На одну банку объемом 1 л понадобится:
- 600 г лука;
- 300 г моркови;
- 100 мл оливкового масла;
- 50 мл уксуса 9 %;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ч. л. сахара.
Приготовление:
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке, которая нужна для приготовления моркови по-корейски.
- Смешайте овощи с солью и сахаром, дайте постоять 20 минут.
- Уложите в стерилизованную банку, залейте смесью из масла и уксуса, закройте крышкой.
- Храните в холодильнике.
Замороженный зеленый лук
Заморозить лук на зиму - простой способ сохранить свежесть овоща, который можно добавлять в супы, соусы или использовать для приготовления зажарки. При этом заранее лук можно не размораживать.
Приготовление:
- Возьмите 500 г зеленого лука, промойте его, обсушите и мелко нарежьте.
- Разложите на подносе в один слой, заморозьте лук, который предварительно необходимо пересыпать в пакеты с зип-локом.
Аджика с луком
Такая заготовка из лука на зиму станет необычным вариантом острого соуса, который можно подать к мясным блюдам.
Для приготовления 1 л аджики понадобится:
- 500 г репчатого лука;
- 1 кг помидоров;
- 200 г болгарского перца;
- 100 г острого перца;
- 50 г чеснока;
- 50 мл уксуса 9 %;
- 2 ст. л. соли;
- 3 ст. л. сахара.
Приготовление:
- Измельчите все овощи в блендере, перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, варите 20 минут на слабом огне.
- Влейте уксус, разлейте по стерилизованным банкам, закатайте.
- Храните в прохладном месте.
Жареный лук для супов и гарниров
Заранее заготовленный жареный лук - удобная заготовка, которая ускорит процесс приготовления других блюд, например, супов или картофеля.
Для банки объемом 0,5 л понадобится:
- 1 кг лука;
- 150 мл растительного масла;
- 1 ч. л. соли.
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиками, обжарьте в масле до золотистого цвета, посолите.
- Горячую массу разложите по стерилизованным банкам, слегка утрамбуйте, закройте крышками.
- Храните в холодильнике.
Предложенные рецепты заготовок из лука на зиму помогут сохранить вкус и пользу овоща на всю холодную пору года. Кстати, не бойтесь экспериментировать с пропорциями специй, чтобы приготовить вкусную именно для вас закатку. Приятного аппетита!