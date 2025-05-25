25 мая Большому театру оперы и балета Беларуси исполняется 92 года

25 мая переворачивается 92-я страница в истории белорусского академического искусства. Большой театр оперы и балета Беларуси отмечает свой День рождения.

Факт Национальный академический театр оперы и балета сформировался как самостоятельное культурное объединение к 30-м годам XX века, а собственная площадка была открыта в 1939 году по проекту Иосифа Лангбарда.

За десятилетия театр зарекомендовал себя высокой профессиональностью артистов и оригинальными интерпретациями мировой классики. В 2025 году он был удостоен юбилейной золотой медали Международного союза музыкальных деятелей.

История театра началась с легендарной "Кармен", а сегодня спектакль стал частью трио вечеров одноактных балетов "Пляски", созданных балетмейстером-постановщиком Игорем Колбом. Их покажут также в День рождения театра.

Станислав Трифонов, солист оперы Большого театра Беларуси, народный артист Беларуси:

"С большим удовольствием хочу поздравить наш театр с этой солидной цифрой - 92 года. У него действительно имеется очень богатая история, и я верю в светлое и яркое будущее. Уже два десятка я имею честь быть солистом Большого театра Беларуси".

"Год Чайковского в Большом театре Беларуси" - новая творческая инициатива театра. На протяжении своего существования произведения Чайковского составили одну из основ оперного и балетного репертуара. Под занавес театрального сезона будет июньская премьера - "Орлеанская дева".