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25 мая Большому театру оперы и балета Беларуси исполняется 92 года
25 мая переворачивается 92-я страница в истории белорусского академического искусства. Большой театр оперы и балета Беларуси отмечает свой День рождения.
Факт
Национальный академический театр оперы и балета сформировался как самостоятельное культурное объединение к 30-м годам XX века, а собственная площадка была открыта в 1939 году по проекту Иосифа Лангбарда.
За десятилетия театр зарекомендовал себя высокой профессиональностью артистов и оригинальными интерпретациями мировой классики. В 2025 году он был удостоен юбилейной золотой медали Международного союза музыкальных деятелей.
История театра началась с легендарной "Кармен", а сегодня спектакль стал частью трио вечеров одноактных балетов "Пляски", созданных балетмейстером-постановщиком Игорем Колбом. Их покажут также в День рождения театра.
Станислав Трифонов, солист оперы Большого театра Беларуси, народный артист Беларуси:
"С большим удовольствием хочу поздравить наш театр с этой солидной цифрой - 92 года. У него действительно имеется очень богатая история, и я верю в светлое и яркое будущее. Уже два десятка я имею честь быть солистом Большого театра Беларуси".
"Год Чайковского в Большом театре Беларуси" - новая творческая инициатива театра. На протяжении своего существования произведения Чайковского составили одну из основ оперного и балетного репертуара. Под занавес театрального сезона будет июньская премьера - "Орлеанская дева".
25 мая пройдет открытая репетиция спектакля "Орлеанская дева" в качестве подарка для самых преданных поклонников. 15 победителей внутреннего конкурса посетят закулисье.