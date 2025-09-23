30 белорусов зарубежья приехали в Минск на творческую стажировку

На творческую стажировку в Минск приехали белорусы зарубежья. Такой визит в 2025 году стал третьим. Участвуют в стажировке 30 белорусов из России, Италии, Казахстана, Латвии и Литвы. Главная цель - погружение в народное творчество Беларуси. Чтобы показать его во всем разнообразии, организаторы подготовили для участников насыщенную программу.

Ольга Хачкова, замдиректора Республиканского центра национальных культур:

"Программа включает мастер-классы по народному творчеству, по соломоплетению, плетению поясов, гончарству, росписи по стеклу, по ручной набойке, по ткани, по работе с природными материалами. Одним из значимых пунктов программы будет неформальная встреча с министром культуры Республики Беларусь Русланом Чернецким и уполномоченным по делам религии Александром Румаком".