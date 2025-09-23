3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
30 белорусов зарубежья приехали в Минск на творческую стажировку
На творческую стажировку в Минск приехали белорусы зарубежья. Такой визит в 2025 году стал третьим. Участвуют в стажировке 30 белорусов из России, Италии, Казахстана, Латвии и Литвы. Главная цель - погружение в народное творчество Беларуси. Чтобы показать его во всем разнообразии, организаторы подготовили для участников насыщенную программу.
Ольга Хачкова, замдиректора Республиканского центра национальных культур:
"Программа включает мастер-классы по народному творчеству, по соломоплетению, плетению поясов, гончарству, росписи по стеклу, по ручной набойке, по ткани, по работе с природными материалами. Одним из значимых пунктов программы будет неформальная встреча с министром культуры Республики Беларусь Русланом Чернецким и уполномоченным по делам религии Александром Румаком".
Творческая стажировка не ограничится Минском. Белорусы зарубежья побывают в Брестской и Минской областях, заглянут в дома культуры, попробуют национальные блюда, познакомятся с народным творчеством и традициями. Гости также посетят Белмедпрепараты, "Первый национальный торговый дом" и возложат цветы в Заславле у памятного знака на месте массовых расстрелов мирных жителей и военнопленных.