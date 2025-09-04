3.70 BYN
4 сентября стартовал 93-й сезон в Большом театре в Минске
Новый театральный сезон в Минске обещает быть насыщенным.
Вечером 4 сентября на сцене Большого театра Беларуси опера Чайковского "Орлеанская дева". Спектакль, в котором раскрывается история Жанны д’Арк, из-за сложности в постановке эту оперу дают редко.
"Орлеанская дева" пробудет в столице только 2 дня, 4 и 5 сентября, а дальше отправится на новую сцену Большого театра Российской Федерации на фестиваль.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси, рассказала про наполеоновские планы театра: "Мы впервые попробуем обратиться к музыке барокко в опере. Я как ректор в прошлом должна сказать, что эта традиция исполнительства достаточно специфическая. И сегодня, если иметь в виду Европу, она переживает активный процесс возрождения, настоящий ренессанс барокко. В Московской консерватории открыли факультет исторического исполнительства, чтобы обучаться тому, как исполнить произведение в его прижизненной версии. Поэтому мы решили в зале Большого театра попробовать поставить в кабельном варианте оперу Георга Генделя "Ацис и Галатея".
Премьерой Большого театра этого сезона станет "Щелкунчик", "переодел" пьесу по Чайковскому Игорь Колб.