3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
6 сентября в Ботаническом саду в Минске пройдет "Фестиваль науки - 2025"
Всех, кто хочет погрузиться в мир науки, 6 сентября ждут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Космос, медицина, технологии будущего - более десятка интерактивных площадок с инновациями и экспериментами представит "Фестиваль науки".
Каждый желающий сможет попробовать себя в роли инженера и собрать собственный спутник. А еще в мероприятии будут принимать участие известные на весь мир герои - на вопросы о космосе ответят Марина Василевская и Олег Новицкий.
Также на фестивале можно будет узнать о последних достижениях в медицине, а в лаборатории "Хеликс" гости смогут определить свою группу крови и провести другие анализы.
Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, организатор "Фестиваль науки - 2025":
"Отдохнуть можно будет не только на лекционных площадках, у нас есть множество мастер-классов, которые также дают возможность посидеть и отдохнуть, но также чуть-чуть напрячь свои извилины, как и на лекциях. Мы всегда отмечаем, что фестиваль - это семейное дело, потому что мы разрабатываем мероприятия не только для детей, мы делаем фестиваль для широкого круга посетителей. Мы рассчитываем, что лекции будут посещать взрослые, а мастер-классы посетят дети и подростки".
Организаторы ожидают, что одной из самых популярных зон фестиваля будет локация "100 инноваций молодых ученых". На ней будет представлено около 170 проектов - экология, гуманитарные исследования, технические разработки. Темы самые разнообразные, и все работы оценит строгое жюри, которое выберет 30 лучших проектов.