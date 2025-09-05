6 сентября в Ботаническом саду в Минске пройдет "Фестиваль науки - 2025"

Всех, кто хочет погрузиться в мир науки, 6 сентября ждут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Космос, медицина, технологии будущего - более десятка интерактивных площадок с инновациями и экспериментами представит "Фестиваль науки".

Каждый желающий сможет попробовать себя в роли инженера и собрать собственный спутник. А еще в мероприятии будут принимать участие известные на весь мир герои - на вопросы о космосе ответят Марина Василевская и Олег Новицкий.

Также на фестивале можно будет узнать о последних достижениях в медицине, а в лаборатории "Хеликс" гости смогут определить свою группу крови и провести другие анализы.

Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, организатор "Фестиваль науки - 2025":

"Отдохнуть можно будет не только на лекционных площадках, у нас есть множество мастер-классов, которые также дают возможность посидеть и отдохнуть, но также чуть-чуть напрячь свои извилины, как и на лекциях. Мы всегда отмечаем, что фестиваль - это семейное дело, потому что мы разрабатываем мероприятия не только для детей, мы делаем фестиваль для широкого круга посетителей. Мы рассчитываем, что лекции будут посещать взрослые, а мастер-классы посетят дети и подростки".

Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, организатор "Фестиваль науки - 2025"