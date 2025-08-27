3.69 BYN
День белорусской письменности - как проходит подготовка к празднику в Лиде
Новые поэтические арт-объекты, литературные гостиные и мурал с изображением Янки Купалы - Лида готовится ко Дню белорусской письменности. В 2025 году заглавными в концепции республиканского форума станут такие важные даты, как 500-летие издания первой книги "Апостол" Франциска Скорины и 80-летие Великой Победы.
6 и 7 сентября город встретит гостей и участников праздника, а пока завершаются последние приготовления с акцентом на благоустройство и обновление инфраструктуры.
Лида - город с богатой историей и традициями - готовится к встрече гостей и участников XXXII Дня белорусской письменности. К республиканскому форуму преображаются и обновляются улицы, кварталы, парки, а Лидский замок станет центральной площадкой культурных событий. Здесь развернутся оружейная и кожевенная мастерские, средневековые кузница, рыцарский лагерь.
Игорь Кашкевич, зампредседателя Лидского райисполкома:
"Много работы было сделано, уже на этапе завершения благоустройство территории, которая находится возле Лидского замка и озера. Будет открыта велодорожка, также будет открыт новый туристический маршрут "Места силы Лидчины". Он уже подготовлен и будет презентован на празднике".
Интересные проекты готовит и Лидская библиотека имени Янки Купалы, а именно арт-квартал и площадка средневекового летописца. К празднику провели реконструкцию здания, обновили фасад, на котором появился новый мурал с портретом классика.
"Ключевой деталью этого арт-объекта является портрет Янки Купалы и парящие аисты как символ и оберег нашей Беларуси. Конечно же, и васильки украсили библиотеку - это символ родины и живого языка нашего края", - рассказала директор Лидской районной библиотеки им. Янки Купалы Елена Быстрицкая.
Для украшения города ко Дню белорусской письменности был объявлен конкурс на лучшую арт-скамейку, проекты представили 25 организаций. Все объекты уже заняли свои места на бульваре Князя Гедимина.
Новые локации к празднику подготовил и Лидский музей. В городе появились оригинальные скамейки - пазлы, на которых можно не только посидеть, но и собрать мозаику из картин, хранящихся в музейных фондах.
Мозаику можно собрать и в виде открыток с достопримечательностями начала ХХ века из фондов музея. Одна из скамеек разместилась на площадке перед музеем, вторая - во дворе Лидского замка.
Юлия Бурблис, замначальника Лидского историко-художественного музея:
"На этих скамейках мы можем увидеть изображения Наполеона Орды и Алоиза Мисеровича, а также местных художников. Они очень интерактивные, что популяризирует музейные фонды и нашу деятельность".
С городом связаны судьбы многих известных людей - Валентин Тавлай, поэт начала XX века, был одним из первых сотрудников районной газеты "Уперад", нынешней "Лидской газеты". Символичным подарком в День белорусской письменности станет арт-объект "Верабейкі" в честь первого стихотворения автора, написанного им еще в детстве.
Идея инклюзивного проекта принадлежит коллективу историко-художественного музея. Его автор - лидский скульптор Ричард Груша.
Ричард Груша, белорусский художник, скульптор:
"Арт-объект "Верабейкі" сделан в форме округлого пьедестала, на котором находится книга. В ней написан стишок с одной стороны на белорусской языке, с другой - по системе Брайля для незрячих деток, чтобы они могли ручками прочитать этот стих и ознакомиться с его творчеством".
День белорусской письменности в Лиде станет событием, которое объединит историю и современность, традиции и новые арт-решения. Помимо фестиваля книги и прессы, встреч с писателями, пройдет и "Хорфест", заявки на участие в котором подали уже более 650 коллективов.
Также будут названы имена победителей конкурса журналистского мастерства "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Рекордное количество материалов о жатве (целых 135 статей) в этом году оценило жюри. Имена лучших из лучших назовут 7 сентября на торжественной церемонии закрытии хлебосольного и поэтического праздника.