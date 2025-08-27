День белорусской письменности - как проходит подготовка к празднику в Лиде

Новые поэтические арт-объекты, литературные гостиные и мурал с изображением Янки Купалы - Лида готовится ко Дню белорусской письменности. В 2025 году заглавными в концепции республиканского форума станут такие важные даты, как 500-летие издания первой книги "Апостол" Франциска Скорины и 80-летие Великой Победы.

6 и 7 сентября город встретит гостей и участников праздника, а пока завершаются последние приготовления с акцентом на благоустройство и обновление инфраструктуры.

Лида - город с богатой историей и традициями - готовится к встрече гостей и участников XXXII Дня белорусской письменности. К республиканскому форуму преображаются и обновляются улицы, кварталы, парки, а Лидский замок станет центральной площадкой культурных событий. Здесь развернутся оружейная и кожевенная мастерские, средневековые кузница, рыцарский лагерь.

Игорь Кашкевич, зампредседателя Лидского райисполкома:

"Много работы было сделано, уже на этапе завершения благоустройство территории, которая находится возле Лидского замка и озера. Будет открыта велодорожка, также будет открыт новый туристический маршрут "Места силы Лидчины". Он уже подготовлен и будет презентован на празднике".

Игорь Кашкевич, зампредседателя Лидского райисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35b05564-b3d2-4adf-810a-2d9fd3414b38/conversions/fc543426-0806-4f97-a262-e82d15c09a1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35b05564-b3d2-4adf-810a-2d9fd3414b38/conversions/fc543426-0806-4f97-a262-e82d15c09a1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35b05564-b3d2-4adf-810a-2d9fd3414b38/conversions/fc543426-0806-4f97-a262-e82d15c09a1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35b05564-b3d2-4adf-810a-2d9fd3414b38/conversions/fc543426-0806-4f97-a262-e82d15c09a1b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Интересные проекты готовит и Лидская библиотека имени Янки Купалы, а именно арт-квартал и площадка средневекового летописца. К празднику провели реконструкцию здания, обновили фасад, на котором появился новый мурал с портретом классика.

"Ключевой деталью этого арт-объекта является портрет Янки Купалы и парящие аисты как символ и оберег нашей Беларуси. Конечно же, и васильки украсили библиотеку - это символ родины и живого языка нашего края", - рассказала директор Лидской районной библиотеки им. Янки Купалы Елена Быстрицкая.

директор Лидской районной библиотеки им. Янки Купалы Елена Быстрицкая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf691493-e129-4f57-add6-3ce15978185e/conversions/198cc5b7-7ae7-41be-8622-9a14008960f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf691493-e129-4f57-add6-3ce15978185e/conversions/198cc5b7-7ae7-41be-8622-9a14008960f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf691493-e129-4f57-add6-3ce15978185e/conversions/198cc5b7-7ae7-41be-8622-9a14008960f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf691493-e129-4f57-add6-3ce15978185e/conversions/198cc5b7-7ae7-41be-8622-9a14008960f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для украшения города ко Дню белорусской письменности был объявлен конкурс на лучшую арт-скамейку, проекты представили 25 организаций. Все объекты уже заняли свои места на бульваре Князя Гедимина.

Новые локации к празднику подготовил и Лидский музей. В городе появились оригинальные скамейки - пазлы, на которых можно не только посидеть, но и собрать мозаику из картин, хранящихся в музейных фондах.

Мозаику можно собрать и в виде открыток с достопримечательностями начала ХХ века из фондов музея. Одна из скамеек разместилась на площадке перед музеем, вторая - во дворе Лидского замка.

Юлия Бурблис, замначальника Лидского историко-художественного музея:

"На этих скамейках мы можем увидеть изображения Наполеона Орды и Алоиза Мисеровича, а также местных художников. Они очень интерактивные, что популяризирует музейные фонды и нашу деятельность".

Юлия Бурблис, замначальника Лидского историко-художественного музея news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a4fc184-df61-45d9-af0a-92a9f6180437/conversions/bc19d7d5-c68a-44aa-a109-4841a5075fed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a4fc184-df61-45d9-af0a-92a9f6180437/conversions/bc19d7d5-c68a-44aa-a109-4841a5075fed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a4fc184-df61-45d9-af0a-92a9f6180437/conversions/bc19d7d5-c68a-44aa-a109-4841a5075fed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a4fc184-df61-45d9-af0a-92a9f6180437/conversions/bc19d7d5-c68a-44aa-a109-4841a5075fed-xl-___webp_1920.webp 1920w

С городом связаны судьбы многих известных людей - Валентин Тавлай, поэт начала XX века, был одним из первых сотрудников районной газеты "Уперад", нынешней "Лидской газеты". Символичным подарком в День белорусской письменности станет арт-объект "Верабейкі" в честь первого стихотворения автора, написанного им еще в детстве.

арт-объект "Верабейкі" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd5fd71-5eb4-497b-8554-fdbd6651304c/conversions/34739f14-e810-4990-81b2-a71bec3f67f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd5fd71-5eb4-497b-8554-fdbd6651304c/conversions/34739f14-e810-4990-81b2-a71bec3f67f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd5fd71-5eb4-497b-8554-fdbd6651304c/conversions/34739f14-e810-4990-81b2-a71bec3f67f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebd5fd71-5eb4-497b-8554-fdbd6651304c/conversions/34739f14-e810-4990-81b2-a71bec3f67f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Идея инклюзивного проекта принадлежит коллективу историко-художественного музея. Его автор - лидский скульптор Ричард Груша.

Ричард Груша, белорусский художник, скульптор:

"Арт-объект "Верабейкі" сделан в форме округлого пьедестала, на котором находится книга. В ней написан стишок с одной стороны на белорусской языке, с другой - по системе Брайля для незрячих деток, чтобы они могли ручками прочитать этот стих и ознакомиться с его творчеством".

Ричард Груша, белорусский художник, скульптор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8100e7b8-4a14-44d6-b253-753ccd8bf781/conversions/f9a7bf9f-4ef4-44e8-8124-668db18e07bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8100e7b8-4a14-44d6-b253-753ccd8bf781/conversions/f9a7bf9f-4ef4-44e8-8124-668db18e07bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8100e7b8-4a14-44d6-b253-753ccd8bf781/conversions/f9a7bf9f-4ef4-44e8-8124-668db18e07bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8100e7b8-4a14-44d6-b253-753ccd8bf781/conversions/f9a7bf9f-4ef4-44e8-8124-668db18e07bb-xl-___webp_1920.webp 1920w

День белорусской письменности в Лиде станет событием, которое объединит историю и современность, традиции и новые арт-решения. Помимо фестиваля книги и прессы, встреч с писателями, пройдет и "Хорфест", заявки на участие в котором подали уже более 650 коллективов.