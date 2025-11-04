Детский джаз-хор представит Свердловскую область на "Славянском базаре" в 2026 году

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de99841e-cd5c-47a0-bf55-9a7e05b42d38/conversions/d87fd971-1627-42b7-9526-2d65f49db865-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de99841e-cd5c-47a0-bf55-9a7e05b42d38/conversions/d87fd971-1627-42b7-9526-2d65f49db865-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de99841e-cd5c-47a0-bf55-9a7e05b42d38/conversions/d87fd971-1627-42b7-9526-2d65f49db865-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de99841e-cd5c-47a0-bf55-9a7e05b42d38/conversions/d87fd971-1627-42b7-9526-2d65f49db865-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Беларусь и Свердловская область активно сотрудничают не только в машиностроении, вопросах, касающихся лифтового оборудования, но и в культурной сфере. Как налаживаются творческие связи, рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в "Актуальном интервью".

Министр обозначила, что хорошие отношения складываются у театров: "Например, Академический театр музыкальной комедии весной этого года был на гастролях в Минске, в Гродно, в Бресте. И гастроли нашего театра проходили с огромным, ошеломляющим успехом. Мы очень признательны публике Беларуси за такое внимание к нашему коллективу".

И когда мы принимаем у себя Академический музыкальный театр Республики Беларусь, мы тоже восхищаемся мастерством и профессиональными качествами белорусских артистов. Светлана Учайкина

Она отметила, что участие и выступление в качестве жюри белорусских артистов в международных конкурсах музыкального искусства в Свердловской области очень приятно. Большим плюсом является и обмен народными коллективами, хорами, которые гастролируют.