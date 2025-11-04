3.68 BYN
Детский джаз-хор представит Свердловскую область на "Славянском базаре" в 2026 году
Беларусь и Свердловская область активно сотрудничают не только в машиностроении, вопросах, касающихся лифтового оборудования, но и в культурной сфере. Как налаживаются творческие связи, рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в "Актуальном интервью".
Министр обозначила, что хорошие отношения складываются у театров: "Например, Академический театр музыкальной комедии весной этого года был на гастролях в Минске, в Гродно, в Бресте. И гастроли нашего театра проходили с огромным, ошеломляющим успехом. Мы очень признательны публике Беларуси за такое внимание к нашему коллективу".
И когда мы принимаем у себя Академический музыкальный театр Республики Беларусь, мы тоже восхищаемся мастерством и профессиональными качествами белорусских артистов.
Она отметила, что участие и выступление в качестве жюри белорусских артистов в международных конкурсах музыкального искусства в Свердловской области очень приятно. Большим плюсом является и обмен народными коллективами, хорами, которые гастролируют.
Отдельно Светлана Учайкина отметила поездки российских артистов на "Славянский базар в Витебске". "В этом году Свердловскую область будет представлять великолепный детский джаз-хор нашей замечательной Детской филармонии. Мы в ожидании этого визита, в предвкушении и очень надеемся, что белорусская публика оценит один из лучших наших музыкальных коллективов", - подчеркнула она.