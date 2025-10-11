3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Директор Большого театра Беларуси нарисовала портрет современного работника культуры
12 октября профессиональный праздник отмечают работники культуры Беларуси. В этой сфере заняты почти 42,5 тыс. человек, работающие в библиотеках, музеях, в концертных организациях и в театрах.
Единственный в Беларуси Театр оперы и балета - это знаменитый на весь мир Большой. В День работников культуры команда "Первого информационного" записала интервью с генеральным директором Большого театра Беларуси. Екатерина Дулова нарисовала портрет современного работника культуры.
"Современный работник культуры - это человек, который служит культуре, служит пространству, в котором существуем все мы. Он осознает, что делает для своего общества и для государства, создавая культурные ценности - именно об этом явлении мы сейчас говорим. В таком случае человек действительно служит. Любить Родину - честно ей служить", - отметила Екатерина Дулова.
Кто такой эффективный менеджер в культуре, как Большой театр выполняет поручение Президента увеличивать процент самоокупаемости, сколько стоит один спектакль и чего ждать в новом театральном сезоне? Ответы на эти вопросы и не только смотрите 12 октября в 11:35 в "Актуальном интервью" на "Первом информационном".