Директор Большого театра Беларуси нарисовала портрет современного работника культуры

12 октября профессиональный праздник отмечают работники культуры Беларуси. В этой сфере заняты почти 42,5 тыс. человек, работающие в библиотеках, музеях, в концертных организациях и в театрах.

Единственный в Беларуси Театр оперы и балета - это знаменитый на весь мир Большой. В День работников культуры команда "Первого информационного" записала интервью с генеральным директором Большого театра Беларуси. Екатерина Дулова нарисовала портрет современного работника культуры.

"Современный работник культуры - это человек, который служит культуре, служит пространству, в котором существуем все мы. Он осознает, что делает для своего общества и для государства, создавая культурные ценности - именно об этом явлении мы сейчас говорим. В таком случае человек действительно служит. Любить Родину - честно ей служить", - отметила Екатерина Дулова.