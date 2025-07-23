Как возникла идея снять фильм "Мой папа - медведь", рассказали режиссер и креативный продюсер

В программе "Добрай раніцы, Беларусь!" режиссер фильма "Мой папа - медведь" Максим Максимов и креативный продюсер фильма, актер театра и кино Роман Курцын поделились, как пришла идея снять комедию.

Максим Максимов признался, что все произошло очень просто. Он с Романом работал над фильмом "Капитан Крюк", в котором снималась Ева Смирнова и играла маленькую девочку-хоккеистку, а Роман - взрослого хоккеиста, старшего брата. Фильм снимали 36 смен в холоде, на льду, а в перерывах между дублями Максим задумался, как и где Еву и Романа можно снять еще. "Ева просто идеальная Маша, если говорить о мультике "Маша и Медведь", также у нас был опыт работы с медведем в фильме "Я - медведь". И вот пришла идея снять Еву с настоящим зверем", - рассказал режиссер фильма "Мой папа - медведь".

Роман Курцын news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da47c98-b513-46de-bd6f-d4520bb98cab/conversions/ceb3cd58-8728-4bef-8da6-b6c84f6650dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da47c98-b513-46de-bd6f-d4520bb98cab/conversions/ceb3cd58-8728-4bef-8da6-b6c84f6650dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da47c98-b513-46de-bd6f-d4520bb98cab/conversions/ceb3cd58-8728-4bef-8da6-b6c84f6650dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7da47c98-b513-46de-bd6f-d4520bb98cab/conversions/ceb3cd58-8728-4bef-8da6-b6c84f6650dc-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Курцын

Роман Курцын добавил, что в фильме играет роль злодея, а вне кадра - продюсера этого проекта. Актер отметил, что финал очень долго прорабатывался и продумывался. "Если говорить о самих съемках, то я не представляю, как Ева работала с медведем в кадре настолько близко. Кстати, это первый опыт вообще во всемирном кинематографе", - заявил он.