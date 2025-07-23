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Как возникла идея снять фильм "Мой папа - медведь", рассказали режиссер и креативный продюсер
В программе "Добрай раніцы, Беларусь!" режиссер фильма "Мой папа - медведь" Максим Максимов и креативный продюсер фильма, актер театра и кино Роман Курцын поделились, как пришла идея снять комедию.
Максим Максимов признался, что все произошло очень просто. Он с Романом работал над фильмом "Капитан Крюк", в котором снималась Ева Смирнова и играла маленькую девочку-хоккеистку, а Роман - взрослого хоккеиста, старшего брата. Фильм снимали 36 смен в холоде, на льду, а в перерывах между дублями Максим задумался, как и где Еву и Романа можно снять еще. "Ева просто идеальная Маша, если говорить о мультике "Маша и Медведь", также у нас был опыт работы с медведем в фильме "Я - медведь". И вот пришла идея снять Еву с настоящим зверем", - рассказал режиссер фильма "Мой папа - медведь".
Роман Курцын добавил, что в фильме играет роль злодея, а вне кадра - продюсера этого проекта. Актер отметил, что финал очень долго прорабатывался и продумывался. "Если говорить о самих съемках, то я не представляю, как Ева работала с медведем в кадре настолько близко. Кстати, это первый опыт вообще во всемирном кинематографе", - заявил он.
Конечно, постановщики картины понимали, что в кадре будет ребенок, поэтому в одном трюке использовали дублера. Для этого специально на съемочную площадку доставили шкуру искусственного медведя. Дублер видел, что делает Том (кличка настоящего медведя) и полностью повторял его действия и даже в точности издавал звуки, поэтому в конце съемок актеры уже не могли разобрать, кого вывели в кадр - Тома или дублера Сергея.