Президент США 1,5 часа беседовал по телефону с Зеленским и лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о проведенном саммите с российским главой Владимиром Путиным, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журналиста Axios Барака Равида и источник.
"Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал журналист в социальной сети X.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.