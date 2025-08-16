Президент США 1,5 часа беседовал по телефону с Зеленским и лидерами ЕС

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e245a9-badc-48bb-9ccb-faef0afcc7ec/conversions/917a04b1-a4b8-44d2-b813-f3258d06fdfe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e245a9-badc-48bb-9ccb-faef0afcc7ec/conversions/917a04b1-a4b8-44d2-b813-f3258d06fdfe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e245a9-badc-48bb-9ccb-faef0afcc7ec/conversions/917a04b1-a4b8-44d2-b813-f3258d06fdfe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e245a9-badc-48bb-9ccb-faef0afcc7ec/conversions/917a04b1-a4b8-44d2-b813-f3258d06fdfe-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать о проведенном саммите с российским главой Владимиром Путиным, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журналиста Axios Барака Равида и источник.

"Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал журналист в социальной сети X.