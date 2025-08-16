Мировые СМИ обсуждают важные детали переговоров Путина и Трампа

Встреча двух лидеров - на первых полосах буквально всех мировых СМИ. Wall Street Journal отметил: "Взгляды всего мира были прикованы к Трампу и Путину".



При этом телеканал CNN обратил внимание на порядок выступлений лидеров: как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны. Однако в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как Владимир Путин начал пресс-конференцию. Портал Axios подчеркнул, что Трамп, по крайней мере публично, пришел к выводу, что эта встреча прошла успешно.



А в материале Bloomberg отмечается, что пресс-конференция последовала за самой долгой личной встречей двух лидеров. Агентство делает предположение, что разговор усилит тревогу в европейских столицах и в Киеве, поскольку отодвигает их вклад в вероятное соглашение по украинскому вопросу на второй план.