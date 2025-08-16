Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Контраст отношений Трампа: перепалка с Зеленским и теплая беседа с Путиным

В СМИ также отмечают разительные отличия между встречами Трампа с Путиным и Зеленским. Телеканал NBC отметил, что теплое приветствие американского президента в адрес российского коллеги резко контрастировало с напряженной перепалкой в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля.

Зеленский на встрече с Трампом
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме

Разница слишком заметна: взаимоуважительный и доброжелательный разговор против ожесточенного спора, где Трамп был вынужден буквально поставить на место своего визави. Жесты и позы участников обеих встреч говорят сами за себя.

Теперь в западных СМИ открыта дискуссия, насколько эта разница отражает отличие в подходах американского лидера к Путину и Зеленскому.

Дональд ТрампВладимир Путин