Карта Беларуси из хлеба и "Трактор-Булка-шоу" станут яркими эпизодами каравай-феста в Свислочи

Мир, хлеб и дабрабыт. В Свислочи сегодня встречают гостей на одном из самых вкусных и душевных праздников года. Каравай-фест "Бацькава булка" в этом году проходит под эгидой 80-летия Великой Победы. Эта тема проходит через все мероприятие.

Конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования и только свежая выпечка. На центральной площади с 13 часов развернется "Гаспадар-шоу", а также выставка хлеба военных лет, блокадного и даже космического.





Новинка этого года - "Трактор-Булка-шоу" - грандиозный тракторный триал по трассе с ямами, трамплинами и водными преградами. Еще одним ярким эпизодом станет хлебная карта Беларуси, которую выложат из "бацькавых" булочек. Вечером гостей ждет большой праздничный концерт.