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Интригой новой зоны отдыха в Минске стал оригинальный лабиринт

Из цветов, шестеренок и экоматериалов. На зеленой карте в столице появилась новая зона отдыха "Школьная". Разместилась она в Московском районе вдоль реки Лошица.

На локации - спортплощадки, лабиринт, беседки и территория для выгула собак. Ноу-хау тихой зоны - современные арт-объекты. По соседству оригинальные скамейки, которые смастерили работники предприятий и организаций района в корпоративных цветах и материалах.

Модернизация парка "Дубки" в Минске

Обновили и инфраструктуру для отдыха во Фрунзенском районе. В парке "Дубки" установили арт-скамейки, детские игровые площадки и спортивные тренажеры. В центральной части сквера разместилось место для занятий йогой. Также обновили пешеходные дорожки и высадили цветы.

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