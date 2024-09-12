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Интригой новой зоны отдыха в Минске стал оригинальный лабиринт
Из цветов, шестеренок и экоматериалов. На зеленой карте в столице появилась новая зона отдыха "Школьная". Разместилась она в Московском районе вдоль реки Лошица.
На локации - спортплощадки, лабиринт, беседки и территория для выгула собак. Ноу-хау тихой зоны - современные арт-объекты. По соседству оригинальные скамейки, которые смастерили работники предприятий и организаций района в корпоративных цветах и материалах.
Модернизация парка "Дубки" в Минске
Обновили и инфраструктуру для отдыха во Фрунзенском районе. В парке "Дубки" установили арт-скамейки, детские игровые площадки и спортивные тренажеры. В центральной части сквера разместилось место для занятий йогой. Также обновили пешеходные дорожки и высадили цветы.
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