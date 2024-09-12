Интригой новой зоны отдыха в Минске стал оригинальный лабиринт

Из цветов, шестеренок и экоматериалов. На зеленой карте в столице появилась новая зона отдыха "Школьная". Разместилась она в Московском районе вдоль реки Лошица.



На локации - спортплощадки, лабиринт, беседки и территория для выгула собак. Ноу-хау тихой зоны - современные арт-объекты. По соседству оригинальные скамейки, которые смастерили работники предприятий и организаций района в корпоративных цветах и материалах.