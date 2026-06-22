"Маэстро на передовой": Великая Отечественная война глазами артистов "Славянского базара"

1988 год - дата, с которой начиналась летопись международного фестиваля в Витебске. Строители вручают символический ключ от Летнего амфитеатра именитому земляку, легендарному композитору Марку Фрадкину. Его произведения поддерживали бойцов на фронте и показывали миру, насколько силен духом советский солдат.

"О войне он мне рассказывал, но был весьма при этом скуп. Я знаю несколько домашних историй, которые были не для печати. Писал песни о войне спустя годы и десятилетия. Он был настоящим патриотом в классическом смысле этого слова", - вспомнил внук советского композитора Марка Фрадкина Антон Фрадкин.

Антон Фрадкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40384ab-e885-414a-ad23-c1bca410010a/conversions/722af4d2-6737-4660-83b7-b165f8d0fb0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40384ab-e885-414a-ad23-c1bca410010a/conversions/722af4d2-6737-4660-83b7-b165f8d0fb0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40384ab-e885-414a-ad23-c1bca410010a/conversions/722af4d2-6737-4660-83b7-b165f8d0fb0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40384ab-e885-414a-ad23-c1bca410010a/conversions/722af4d2-6737-4660-83b7-b165f8d0fb0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тема Великой Отечественной войны в произведениях Марка Фрадкина

Марк Фрадкин с любовью и теплотой отзывался о земляках и с удовольствием приезжал в Витебск. В годы Великой Отечественной город на Западной Двине лежал в руинах. На момент освобождения здесь оставалось всего 118 жителей.

Тема войны для Марка Фрадкина до боли личная. Родной дом был уничтожен нацистами. Разве это можно забыть? К столетию композитора на "Славянском базаре" приурочили концерт "Вернулся я на Родину". Зал в 6 тыс. человек аплодировал стоя.

"Это мероприятие было достойное, масштабное. Зал был полон, я видел, как люди знают эти песни. Как они им радуются, как они подпевают", - поделился Антон Фрадкин.

Песня "Течет река Волга" в исполнении Людмилы Зыкиной - символ вечности и жизненного пути человека. Ее детство не было простым: Великая Отечественная заставила быстро повзрослеть. Ради помощи семье она приписала себе несколько лишних лет, чтобы работать на станкостроительном заводе. Выступала перед ранеными бойцами в госпитале.

Людмила Зыкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53afe608-5574-404b-a769-05260b830e6d/conversions/39b24206-6917-4e68-bba3-ec0710a0ca63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53afe608-5574-404b-a769-05260b830e6d/conversions/39b24206-6917-4e68-bba3-ec0710a0ca63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53afe608-5574-404b-a769-05260b830e6d/conversions/39b24206-6917-4e68-bba3-ec0710a0ca63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53afe608-5574-404b-a769-05260b830e6d/conversions/39b24206-6917-4e68-bba3-ec0710a0ca63-xl-___webp_1920.webp 1920w

Война закалила характер будущей народной любимицы. На сцене держалась величественно и одновременно покоряла простотой, вспоминает Николай Пашинский выступления Людмилы Зыкиной на "Славянском базаре". В то время он работал начальником управления культуры. Пришла идея показать артистке не только областной центр, но и соседний Дубровенский район. Во время Великой Отечественной здесь лютовал враг.

"В один из приездов Людмилы Зыкиной я подошел с вместе Родионом Михайловичем, и мы поговорили о том, что можно выехать в Дубровно. Рассказал, что Дубровенский район - героический. Она так впечатлялась этим! Сразу включила в программу патриотические песни. Она было очень народная, хвалила "прысмакі". Она ведь и сама любила готовить, даже в командировках возила с собой плитку", - рассказал начальник управления культуры Витебского облисполкома с 1990 по 2011 год, заслуженный деятель культуры Беларуси Николай Пашинский.

Николай Пашинский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5ca107-0db9-449f-8641-140cd5a14a4b/conversions/3f12d1a8-6257-48fd-8edc-1cc5e5ca62ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5ca107-0db9-449f-8641-140cd5a14a4b/conversions/3f12d1a8-6257-48fd-8edc-1cc5e5ca62ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5ca107-0db9-449f-8641-140cd5a14a4b/conversions/3f12d1a8-6257-48fd-8edc-1cc5e5ca62ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5ca107-0db9-449f-8641-140cd5a14a4b/conversions/3f12d1a8-6257-48fd-8edc-1cc5e5ca62ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Факт Среди многочисленных наград Людмилы Зыкиной есть и "Василек" - почетный знак "Славянского базара в Витебске", признание за вклад в развитие фестиваля.

"Это специальный почетный приз, который вручался всего три раза. Впервые он был вручен Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко и президенту Всемирной федерации фестивалей. Третий раз награды удостоилась Людмила Зыкина. Сам приз представляет василек и веточку овса. По славянской традиции это символизирует процветание", - пояснила экскурсовод выставочного зала "Духовской круглик" Валентина Голубкова.

Валентина Голубкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c37d3a-0867-4755-91dd-78cab6704a5a/conversions/e82a30a8-27a1-4034-8122-4f63705eb164-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c37d3a-0867-4755-91dd-78cab6704a5a/conversions/e82a30a8-27a1-4034-8122-4f63705eb164-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c37d3a-0867-4755-91dd-78cab6704a5a/conversions/e82a30a8-27a1-4034-8122-4f63705eb164-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22c37d3a-0867-4755-91dd-78cab6704a5a/conversions/e82a30a8-27a1-4034-8122-4f63705eb164-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"То песенное, музыкальное искусство, которое подбадривало тогда бойцов… У нас есть счастье видеть очевидцев и авторов этого. Да, они не все сражались с автоматами в руках. Но это была великая сила, которая бодрила бойцов, давала им возможность вставать и идти в бой, ведь дома их ждут мамы, дочери".

Творчество Александра Зацепина

С его именем связаны самые яркие проекты "Славянского базара". Александр Зацепин - легенда международного фестиваля. Зритель не жалеет эмоций. Дисциплина и жизнелюбие у маэстро с юных лет. Когда началась Великая Отечественная, он был совсем мальчишкой и учился в школе. Вспоминает: все ребята хотели попасть на фронт, и он не исключение.

"Я был в маршевой роте, должны были пойти на фронт, но несколько человек, в том числе и меня, отправили в пехотное офицерское училище. Когда закончилась война, нас вызвали на улицу и крикнули, что война закончилась. Все молчали, были опечалены, что не могли помочь и как будто бы отсиделись в тени", - вспомнил народный артист России Александр Зацепин.

В 2025 году гала-концерт Союзного государства "Это наша Победа" объединил на сцене "Славянского базара" ведущих мастеров искусства Беларуси и России. Пронзительные выступления: до слез откликнулся у зрителей разговор о войне Владимира Васильева. Его отец прошел всю Великую Отечественную, был шофером. Когда уже в мирное время однополчане приходили в гости, о войне говорили немного, ведь для каждого это личная боль.