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"Маэстро на передовой": Великая Отечественная война глазами артистов "Славянского базара"
1988 год - дата, с которой начиналась летопись международного фестиваля в Витебске. Строители вручают символический ключ от Летнего амфитеатра именитому земляку, легендарному композитору Марку Фрадкину. Его произведения поддерживали бойцов на фронте и показывали миру, насколько силен духом советский солдат.
"О войне он мне рассказывал, но был весьма при этом скуп. Я знаю несколько домашних историй, которые были не для печати. Писал песни о войне спустя годы и десятилетия. Он был настоящим патриотом в классическом смысле этого слова", - вспомнил внук советского композитора Марка Фрадкина Антон Фрадкин.
Тема Великой Отечественной войны в произведениях Марка Фрадкина
Марк Фрадкин с любовью и теплотой отзывался о земляках и с удовольствием приезжал в Витебск. В годы Великой Отечественной город на Западной Двине лежал в руинах. На момент освобождения здесь оставалось всего 118 жителей.
Тема войны для Марка Фрадкина до боли личная. Родной дом был уничтожен нацистами. Разве это можно забыть? К столетию композитора на "Славянском базаре" приурочили концерт "Вернулся я на Родину". Зал в 6 тыс. человек аплодировал стоя.
"Это мероприятие было достойное, масштабное. Зал был полон, я видел, как люди знают эти песни. Как они им радуются, как они подпевают", - поделился Антон Фрадкин.
Песня "Течет река Волга" в исполнении Людмилы Зыкиной - символ вечности и жизненного пути человека. Ее детство не было простым: Великая Отечественная заставила быстро повзрослеть. Ради помощи семье она приписала себе несколько лишних лет, чтобы работать на станкостроительном заводе. Выступала перед ранеными бойцами в госпитале.
Война закалила характер будущей народной любимицы. На сцене держалась величественно и одновременно покоряла простотой, вспоминает Николай Пашинский выступления Людмилы Зыкиной на "Славянском базаре". В то время он работал начальником управления культуры. Пришла идея показать артистке не только областной центр, но и соседний Дубровенский район. Во время Великой Отечественной здесь лютовал враг.
"В один из приездов Людмилы Зыкиной я подошел с вместе Родионом Михайловичем, и мы поговорили о том, что можно выехать в Дубровно. Рассказал, что Дубровенский район - героический. Она так впечатлялась этим! Сразу включила в программу патриотические песни. Она было очень народная, хвалила "прысмакі". Она ведь и сама любила готовить, даже в командировках возила с собой плитку", - рассказал начальник управления культуры Витебского облисполкома с 1990 по 2011 год, заслуженный деятель культуры Беларуси Николай Пашинский.
Факт
Среди многочисленных наград Людмилы Зыкиной есть и "Василек" - почетный знак "Славянского базара в Витебске", признание за вклад в развитие фестиваля.
"Это специальный почетный приз, который вручался всего три раза. Впервые он был вручен Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко и президенту Всемирной федерации фестивалей. Третий раз награды удостоилась Людмила Зыкина. Сам приз представляет василек и веточку овса. По славянской традиции это символизирует процветание", - пояснила экскурсовод выставочного зала "Духовской круглик" Валентина Голубкова.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"То песенное, музыкальное искусство, которое подбадривало тогда бойцов… У нас есть счастье видеть очевидцев и авторов этого. Да, они не все сражались с автоматами в руках. Но это была великая сила, которая бодрила бойцов, давала им возможность вставать и идти в бой, ведь дома их ждут мамы, дочери".
Творчество Александра Зацепина
С его именем связаны самые яркие проекты "Славянского базара". Александр Зацепин - легенда международного фестиваля. Зритель не жалеет эмоций. Дисциплина и жизнелюбие у маэстро с юных лет. Когда началась Великая Отечественная, он был совсем мальчишкой и учился в школе. Вспоминает: все ребята хотели попасть на фронт, и он не исключение.
"Я был в маршевой роте, должны были пойти на фронт, но несколько человек, в том числе и меня, отправили в пехотное офицерское училище. Когда закончилась война, нас вызвали на улицу и крикнули, что война закончилась. Все молчали, были опечалены, что не могли помочь и как будто бы отсиделись в тени", - вспомнил народный артист России Александр Зацепин.
В 2025 году гала-концерт Союзного государства "Это наша Победа" объединил на сцене "Славянского базара" ведущих мастеров искусства Беларуси и России. Пронзительные выступления: до слез откликнулся у зрителей разговор о войне Владимира Васильева. Его отец прошел всю Великую Отечественную, был шофером. Когда уже в мирное время однополчане приходили в гости, о войне говорили немного, ведь для каждого это личная боль.
На небосклоне "Славянского базара" горят самые яркие звезды. Вот уже 35 лет он звучит во весь голос. Каждый, кто выходит на легендарную сцену, призывает через искусство к миру и взаимопониманию, ведь это и есть важнейшая ценность.