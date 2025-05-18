"Мероприятие шикарное". Чем удивлял посетителей Национальный художественный в "Ночь музеев - 2025"

18 мая отмечается Международный день музеев. В Беларуси его предваряла ежегодная акция "Ночь музеев". Культурный парад охватил локации по всей стране. Одна из масштабных площадок была сосредоточена в Национальном художественном музее.

В культурном комьюнити Беларуси бессонница. В ежегодной акции "Ночь музеев" участвовали более 70 культурных площадок страны, каждая из которых удивляла по-своему. В этом году концепции разработал и представил каждый музей, в том числе и Национальный художественный.

На улице стемнело, но съемочная группа "Первого информационного" не единственные посетители, ведь это тот редкий случай, когда двери галереи открыты до полуночи. Чем же удивляли гостей в Национальном художественном музее Беларуси?

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Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея Беларуси:

"Современных локаций очень много - интерактивных, добрых, понятных мастер-классов от художественных вузов, колледжей. У нас сегодня выступают с концертами, с пластическими номерами представители ведущих институций нашей страны, Большого театра Беларуси, Молодежного театра эстрады, Белорусской государственной академии музыки. Прекрасный пластический номер от актрисы театра и кино, танцовщицы фламенко Анастасии Волчек собрал овации".

Национальный художественный музей Беларуси - сокровищница отечественного и зарубежного искусства. Сюда приходят как заядлые эстеты, так и почитатели культурных форм. В мире искусства музей славится как законодатель трендов. И этой культурной ночью Национальный художественный держал марку. В концепции - хореографические постановки, театральные зарисовки, интерактивные локации, а также квесты.

"Мы собираемся всей семьей, посещаем музей в этот день. Это уже стало традицией. Ходим, смотрим, есть уже любимые картины, на которые хочется в этот день посмотреть", - рассказала минчанка.

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"Мероприятие шикарное. Здесь можно было поводить хоровод. Мне очень понравилось. Также здесь была лекция о том, как рисовать в фотошопе. Это, кстати, мы проходим в университете по программе. В общем, здесь все нереально круто, здесь не заскучаешь", - поделился своими впечатлениями молодой белорус.

В год 80-летия Великой Победы особое место отводится военным экспозициям. Рассмотреть победу в искусстве смогли все желающие. В рамках темы Великой Отечественной войны музей подготовил несколько локаций: выставочный проект "Художник на войне", "Художник о войне", "Художник после войны", а также студенты Академии искусств исполнили театральные этюды и поэтические чтения.