Мультфильм "Беловежская пуща" с использованием нейросетей уже в кинотеатрах Беларуси

Сфер, где белорусы идут уже семимильными шагами, все больше и больше. Мы стремительно развиваемся по всем направлениям: медицина, наука, сельское хозяйство, машиностроение, производство, технологии, IT. Перечислять можно до бесконечности и, конечно, искренне радоваться такому прогрессу. А вот когда еще сам можешь лицезреть прорыв в новых направлениях, получаешь от этого еще большее наслаждение и душевное, и в данном случае еще и эстетическое.

Вот оно, новое дыхание белорусской анимации - "Беловежская пуща". Полнометражный анимационный фильм с использованием нейросетей. Это захватывающая приключенческая комедия с элементами фэнтези о дружбе, семье и природе. Лента уже в прокате более чем в 80 кинотеатрах страны. Закадровая жизнь в сюжете Катерины Павловой.

Проект как результат соавторства искусственного интеллекта и человека. Эта лента способна удивить зрителей не только своей визуальной эстетикой, но и задать новые стандарты в производстве анимации.

"Беловежская пуща" - дебютная большая работа минской студии генеративной анимации, которая специализируется на создании мультфильмов с использованием нейросетей. Получилась захватывающая приключенческая комедия с элементами фэнтези о ценностях и силе природы. Трейлер создали за сутки, после чего вся команда поняла, что полному метру быть. Кстати, мультфильм музыкальный. И это заслуга не только искусственного интеллекта. Почти за каждой нотой и секундой ленты стоит ручной труд.

Никита Игнатенко, композитор и актер озвучивания мультфильма "Беловежская пуща":

"У нас есть элемент в мультфильме, где мы воспользовались искусственным интеллектом в звуке. Он один. Все остальное было сделано, как мы говорим, на 99,9 % руками. Это очень важный этап, конечно, очень гордо и радостно быть в какой-то степени первопроходцами в этом. То, как мы относимся к белорусской пуще и вообще к месту, где мы родились, об этом говорит очень часто наша героиня. Несмотря на то что она ребенок, у нее очень точное понимание дома и своего места. Сам мультфильм об универсальных ценностях".

Сказать, что "Беловежская пуща" - продукт, созданный полностью ИИ, это не совсем корректно. Нейросети способны быстро сгенерировать качественные материалы, но постпродакшн, включая анимацию, монтаж и исправление несоответствий, требует участия опытных специалистов.

Сергей Кадров, режиссер-постановщик мультфильма "Беловежская пуща":

"Переполняют эмоции быть частью такой большой команды в создании такого глобального проекта для нашей страны. Для меня это первый проект, который идет в кинотеатрах. И это такая личная гордость, скажем, что мы за столь короткий срок выполнили такую большую работу, гордимся своим результатом. "Беловежская пуща" для нас - это родное место, это красивое место, хотелось рассказать об этом всему миру".

Обычно производство классического полнометражного мультфильма занимает полтора года, а то и более двух лет. Проект же "Беловежская пуща" создан в рекордно сжатые сроки - за 2 месяца. Кстати, над озвучиванием персонажей не работали нейросети. Конечно, они могут, но именно человеческий голос способен передать эмоции и нюансы, которые трудно воспроизвести с помощью искусственного интеллекта.

Владимир Богдан, актер озвучивания мультфильма "Беловежская пуща", телеведущий:

"Я озвучиваю мультфильмы, фильмы уже не первый раз, каждый раз проживаешь новую жизнь. Очень символично, что первый мультфильм, созданный в Беларуси, сделан по мотивам наших легенд - Беловежской пущи, того самого волшебного дерева, которое исполняет желания".

По сюжету городской подросток Дима переезжает с семьей в деревню, где его ждет приключение с новыми друзьями: веселой Алесей и большим зубром Бубликом. Отправиться в такой фэнтезийный вояж предлагают свыше 80 кинотеатров Беларуси. Кстати, только за первые выходные в прокате мультфильм посмотрели 10 тыс. 645 зрителей.