Музыкант Форези о стиле в образе женщин Беларуси: Белоруски ни в чем не уступают итальянкам

Итальянский певец и музыкант Риккардо Форези, который недавно выпустил песню на белорусском языке, специально посвященную белорусским женщинам, рассказал в "Актуальном интервью", чем, по его мнению, отличается женский образ белоруски от итальянки.

"Под влиянием моды сегодня очень сложно определить национальность женщины только по внешнему виду. Белоруски, с моей точки зрения, одеваются очень элегантно и уместно. Они соответствуют слову "стиль". Каждая женщина знает, что ей идет, и у нее есть свой арсенал приемов, с помощью которых она проявляется", - отметил музыкант.

Риккардо Форези

И поскольку итальянская мода - явление интернациональное, то можно сказать, что белоруски ни в чем не уступают итальянкам. Риккардо Форези