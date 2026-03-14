Музыкант Форези о стиле в образе женщин Беларуси: Белоруски ни в чем не уступают итальянкам
Итальянский певец и музыкант Риккардо Форези, который недавно выпустил песню на белорусском языке, специально посвященную белорусским женщинам, рассказал в "Актуальном интервью", чем, по его мнению, отличается женский образ белоруски от итальянки.
"Под влиянием моды сегодня очень сложно определить национальность женщины только по внешнему виду. Белоруски, с моей точки зрения, одеваются очень элегантно и уместно. Они соответствуют слову "стиль". Каждая женщина знает, что ей идет, и у нее есть свой арсенал приемов, с помощью которых она проявляется", - отметил музыкант.
И поскольку итальянская мода - явление интернациональное, то можно сказать, что белоруски ни в чем не уступают итальянкам.
По его словам, внешние типажи действительно разные, но это не делает одних красивее других. "Конечно же, типажи разные. Белоруски по канону светловолосые и голубоглазые. Есть очень красивые контрастные сочетания темных волос и светлых глаз. Но помимо внешней привлекательности, у белорусских женщин есть характер. Это невозможно объяснить. Есть внутренняя сила, уверенность", - подчеркнул итальянский артист.