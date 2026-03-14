"Работа велась непрерывно" - певец Форези рассказал, как учил белорусский язык для своей новой песни
Итальянский певец и музыкант Риккардо Форези создал песню на белорусском языке, посвятив ее женщинам Беларуси. Это было не просто творческое решение, а обязательный шаг, продиктованный составом публики, отметил он в "Актуальном интервью".
"80 % моей публики в Беларуси - это женщины, поэтому эта песня просто обязана была появиться. Раз уж песня посвящается белорусским женщинам, значит, она обязательно должна быть на белорусском языке", - рассказал Риккардо Форези.
Однако работа над треком оказалась для итальянского артиста настоящим вызовом. Сначала он написал музыку, а потом обратился к профессионалам, чтобы они вдохнули в ноты смысл. "А дальше текст нужно было выучить. Это самое сложное. Было много занятий по речи, потому что произношение очень важно. Работа велась непрерывно. Даже когда я был на гастролях в Марокко, в Норвегии, во Франции, я учил белорусский и был на связи с Русланом (концертным продюсером Р.Форези в Беларуси Русланом Кулаковским - прим. ред.)", - поделился музыкант.
"Это было совместное решение. На самом деле, я не могу принимать решение, что Риккардо должен запеть на белорусском языке. Нет, это желание родилось внутри Риккардо, - пояснил концертный продюсер. - Идея этой песни витала в воздухе после "Золотого шлягера". Это был конец октября - начало ноября. И потом объявили Год белорусской женщины, и мы поняли, что это то направление, которое нужно".