"Работа велась непрерывно" - певец Форези рассказал, как учил белорусский язык для своей новой песни

Фото: sb.by

Итальянский певец и музыкант Риккардо Форези создал песню на белорусском языке, посвятив ее женщинам Беларуси. Это было не просто творческое решение, а обязательный шаг, продиктованный составом публики, отметил он в "Актуальном интервью".

"80 % моей публики в Беларуси - это женщины, поэтому эта песня просто обязана была появиться. Раз уж песня посвящается белорусским женщинам, значит, она обязательно должна быть на белорусском языке", - рассказал Риккардо Форези.

Риккардо Форези

Однако работа над треком оказалась для итальянского артиста настоящим вызовом. Сначала он написал музыку, а потом обратился к профессионалам, чтобы они вдохнули в ноты смысл. "А дальше текст нужно было выучить. Это самое сложное. Было много занятий по речи, потому что произношение очень важно. Работа велась непрерывно. Даже когда я был на гастролях в Марокко, в Норвегии, во Франции, я учил белорусский и был на связи с Русланом (концертным продюсером Р.Форези в Беларуси Русланом Кулаковским - прим. ред.)", - поделился музыкант.