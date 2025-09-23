На сцене Купаловского театра впервые прошли спектакли театра из Северной Осетии

Впервые на минских подмостках выступил театр из Северной Осетии. На сцене Национального академического театра имени Янки Купалы гости дали три спектакля.

В Минск прибыла труппа в составе 80 человек. Белорусы увидели постановки "В списках не значился" и "Газдановы". Первый рассказал о начале обороны Брестской крепости, а второй - об истории семьи, семеро сыновей из которой ушли на фронт, но ни один не вернулся. Завершились гастроли яркой комедией "Он, она, окно, покойник".

Я знаю, что мы встретим очень интеллигентного, подготовленного зрителя, даже искушенного. Но наряду с этим мы поняли, что материя белорусов состоит из долгих волокон", - поделился мыслями художественный руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева (Россия) Гиви Валиев.