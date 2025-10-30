Оттепель торговой войны: как прошла встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа

На фоне санкций, пошлин и нескончаемых заголовков о "торговых войнах" Си Цзиньпин и Дональд Трамп наконец-то сели за один стол. В Пусане состоялась первая личная встреча мировых лидеров с 2019 года. США и Китай уже давно играют в экономическую версию шахмат, где вместо ферзей - полупроводники, а вместо пешек - пошлины.

В торговой войне назрела оттепель. Китай сделал символические уступки, пообещав закупать больше американской сои и поставлять редкоземельные металлы в США. В обмен Штаты снизят свои тарифы, смягчат санкции в сфере чипов и авиационных комплектующих. Эксперты осторожны в прогнозах, но признают: встреча стала важным шагом к нормализации отношений.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Что касается экономических оснований. Китай - безусловный лидер мировой экономики в настоящий момент. Китай задает ритм, смысл и стратегию развития мирового экономического пространства. В настоящий момент практически все страны мира, за исключением двух-трех стран, имеют больший товарооборот с Китаем, нежели с Соединенными Штатами. Китай в настоящее время проводник, хедлайнер процессов свободной рыночной экономики и глобализации, а Соединенные Штаты, скорее, страна, которая стремится вставлять палки в колеса и разными заградительными и другими жесткими мерами препятствовать проникновению китайских товаров, развитию глобальной экономики. То есть занимает в большей степени протекционистскую позицию. Это разные экономические стратегии, это разные, так сказать, циклы экономического развития. Китай на пике, Америка на излете своего экономического развития. И в то же самое время эти две страны являются крупнейшими экономиками".

Президент США назвал встречу "потрясающей", подчеркнув, что страны пришли к заключению "по многим важным пунктам", о которых вскоре расскажут. Впрочем, хозяин Белого дома в последнее время активно использует в своей лексике эмоциональные приемы. На этот раз оценил встречу на "12 из 10". Председатель Китайской Народной Республики похвалил Трампа за его миротворческие усилия.

Дональд Трамп, президент США:

"Вопрос об Украине встал очень остро. Мы долго говорили об этом, и мы оба собираемся работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать. Он собирается помочь нам, и мы будем вместе работать над Украиной. С ним мы можем сделать гораздо больше. Мы обсуждали совместную работу, чтобы понять, сможем ли мы положить конец этой войне. Вы знаете, это не влияет на Китай. Это не влияет на нас".

По итогам встречи Центральное телевидение Китая проинформировало: лидеры КНР и США договорились поддерживать контакты, Трамп ждет визита в Китай в начале 2026 года и пригласил председателя КНР посетить США.