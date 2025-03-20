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Национальный художественный музей Беларуси представил новый дизайн входных билетов
Национальный художественный музей Беларуси представил новый дизайн входных билетов.
Весной 2025 года билеты украсили произведения Станислава Жуковского, Константина Космачева и Николая Таранды. Всего представлено 12 вариантов дизайна для репрезентации произведений из музейной коллекции.
С 2025 года дизайн входных билетов изменяется по сезонам. Уже летом мы увидим новую серию с произведениями выставки "Россия - Беларусь. Пересечение судеб".
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
"Я пришла в музей 40 лет назад и хорошо помню старый билет. Это был маленький кусочек бумаги с черно-белым шрифтом и с надписью, что взрослый билет стоит 20 коп., а детский - 10 коп. Вот очень жаль, что у нас не было архива, ни у кого из сотрудников не сохранился этот билет".
Ознакомиться с белорусским и зарубежным искусством сегодня приходят не только заядлые эстеты, но и молодежь.
Национальный художественный музей продолжает поддерживать бренд "Сокровищницы страны" и регулярно обновляет культурную программу для посетителей.
В этом году особое внимание музей уделяет теме Великой Отечественной войны. В концы апреля будет организована масштабная выставка "Человек на войне. Художник о войне".
Фото Sputnik Беларусь