В Польше еще не приняли решение о дате открытия границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Польский режим пока не принял решения о дате открытия границы с Беларусью, заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка. "Мы проинформируем об этом в соответствующий момент", - сказал он.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Премьер польского режима Туск обосновал это решение "интересами безопасности", пояснив, что шаг связан с активной фазой российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые уже завершились.