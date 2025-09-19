3.64 BYN
Белорусско-российский междисциплинарный конгресс объединил более 300 специалистов
В Минске продолжает работу первый Белорусско-российский междисциплинарный конгресс "Менеджмент крови пациента в клинической медицине".
Новые методики в медицине
Белорусско-российский междисциплинарный конгресс объединил более 300 специалистов: от медсестер и фельдшеров до травматологов и хирургов.
Форум по праву можно назвать прорывным. Впервые на одной площадке сконцентрированы все ключевые вопросы современной трансфузиологии - дисциплины, от которой напрямую зависит жизнь и здоровье пациентов.
Специалисты прибыли, чтобы обменяться опытом, а также выработать стратегические подходы к совершенствованию системы.
На основе крови в Беларуси выпускают лекарственные препараты. Такие производства есть только в 65 % стран. Вопросы клинической трансфузиологии - это национальная безопасность.