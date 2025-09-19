В Минске продолжает работу первый Белорусско-российский междисциплинарный конгресс "Менеджмент крови пациента в клинической медицине".

Новые методики в медицине

Белорусско-российский междисциплинарный конгресс объединил более 300 специалистов: от медсестер и фельдшеров до травматологов и хирургов.

Форум по праву можно назвать прорывным. Впервые на одной площадке сконцентрированы все ключевые вопросы современной трансфузиологии - дисциплины, от которой напрямую зависит жизнь и здоровье пациентов.

Специалисты прибыли, чтобы обменяться опытом, а также выработать стратегические подходы к совершенствованию системы.