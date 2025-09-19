"Получился замечательный фильм про наших учителей". Министр культуры Беларуси о картине "Классная"

Премьера состоялась! Фильм "Классная" вышел на большие экраны страны.

Она могла быть "Классной дамой", но режиссер решил иначе. Второй полный метр для Кирилла Халецкого и по-новому раскрытая история для Национальной киностудии "Беларусьфильм". После 13 месяцев работы, отбора актеров, съемок и монтажа на больших экранах Беларуси та самая "Классная".

Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик:

"Народное кино, которое мы все сейчас сможем видеть в кинотеатрах, которое объединяет всех жителей Беларуси, всех зрителей темой школы. В финале мы можем увидеть фотографии простых жителей республики, которые отправили фотокарточки школьных лет, и лучшие из них попали в наш фильм".

Дмитрий Семенов, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"Мы хотели показать распределение молодого педагога, который попадает в агрогородок. И мало того, что это молодой специалист, она еще становится классным руководителем 11 класса. В фильме много сюжетных линий, которые сплетаются воедино. Мы хотели показать путь наших учителей и своей картиной сказать им большое спасибо".

Костяк фильма - киношники. 90 минут хронометража и десятки людей как в кадре, так и вне объектива. Народное кино объединило молодых актеров из Беларуси и России. Кинопробы на главную премьеру осени проходили два месяца. Одну из главных ролей сыграл российский артист Тимофей Кочнев.

"Меня сразу же утвердили, то есть я не ездил в Минск на очные пробы, - рассказал актер. - Кирилл (Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик - Прим. ред.) доверил мне. Я приехал на работу. Впервые в жизни был в Минске, в Беларуси, поэтому в этот проект я зашел, увидев этот город, эту страну впервые в жизни".

Максим Заложук, актер фильма "Классная":

"Я не знал, что именно меня ожидает. То есть я знал, какие были сцены со мной, но не видел картинку целиком. Когда режиссер Кирилл Халецкий предлагал посмотреть какие-то отрывки на монтаже, я сказал, что хочу все увидеть уже на экране. Предпросмотр я тоже пропустил - болел. И в итоге я сегодня сидел и на таком небольшом мандраже был: точно ли все хорошо, точно ли получится? Еще и родители рядом".

Какая она - та самая белорусская классная? Ирина Мороз толк в актерской игре уже знает - работала и в кино, и в театре. Ирина родом из Барановичей, профессию обрела в столице - студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств. Сначала были сами пробы, позже кинопробы с коллегами, и вот ее имя в титрах главной премьеры сезона.

Ирина Мороз, актриса фильма "Классная":

"Команда потрясающая! И это та история, которая до конца не раскрыта. И там можно еще столько всего открывать, столько всего рассказывать! Мне безумно приятна эта тема, мне безумно приятна команда, с которой я работала. И, конечно, я бы хотела сняться в продолжении".

"Классная" - работа не одного дня и не одного ведомства. Фильм создан по заказу Министерства культуры и при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. К слову, глава Минкульта не словом, а делом поддержал народный продакшен. Роль ректора БГПУ Руслану Чернецкому пришлась как раз впору.

По его словам, он лично участвовал в процессе, начиная от сценария и заканчивая съемочным периодом, постпроизводством, чистовым монтажом.

"Это получился замечательный, добрый, очень хороший фильм про наших учителей", - сказал Руслан Чернецкий.

История фильма началась с конкурса на лучший сценарий. Победил вариант "Классная дама". Более года работы и сюжет, отредактированный 12 раз. К слову, изменили и название фильма. Итоговый вариант как раз для молодого поколения.