Злоумышленники взломали сайт аэропорта Пулково
Автор:Редакция news.by
Сайт аэропорта Пулково был взломан, поэтому пока его работа оказалась ограничена, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиагавань.
"Сайт аэропорта Пулково 19 сентября был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в Telegram-канале аэропорта.