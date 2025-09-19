Уже свыше 30 средств персональной мобильности зарегистрированы в ГАИ как мотоциклы и мопеды

"На сегодня регистрацию в ГАИ после подтверждения типа транспортного средства и получения на него электронного паспорта прошли 34 единицы техники. Из них восемь транспортных средств зарегистрированы как мотоциклы, остальные - как мопеды. Лидером по количеству воспользовавшихся упрощенным порядком является Гомельская область, здесь регистрацию прошли 10 транспортных средств. В Гродненской и Минской областях по шесть, в столице и Могилевской области - по четыре, в Брестской и Витебской - по два транспортных средства", - рассказали в ведомстве.