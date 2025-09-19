3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Уже свыше 30 средств персональной мобильности зарегистрированы в ГАИ как мотоциклы и мопеды
В ГАИ заявили, что более 30 средств персональной мобильности уже прошли регистрацию, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУ ГАИ МВД.
"На сегодня регистрацию в ГАИ после подтверждения типа транспортного средства и получения на него электронного паспорта прошли 34 единицы техники. Из них восемь транспортных средств зарегистрированы как мотоциклы, остальные - как мопеды. Лидером по количеству воспользовавшихся упрощенным порядком является Гомельская область, здесь регистрацию прошли 10 транспортных средств. В Гродненской и Минской областях по шесть, в столице и Могилевской области - по четыре, в Брестской и Витебской - по два транспортных средства", - рассказали в ведомстве.
В ГАИ напомнили, что с сентября в стране действуют изменения в правилах дорожного движения, регламентирующие использование средств персональной мобильности. Если такие электрические устройства развивают скорость более 25 км/ч, они подлежат обязательной регистрации в Госавтоинспекции после прохождения в аккредитованной испытательной лаборатории оценки соответствия транспортного средства и оформления электронного паспорта. Пройти такую процедуру в упрощенном порядке можно до 1 сентября 2026 года.