Новый взгляд на трагедию Жанны д' Арк: белорусская опера представила в Москве "Орлеанскую деву"

Белорусская "Орлеанская дева" - на сцене Большого театра в Москве. В рамках 10-го юбилейного фестиваля "Видеть музыку" Большой театр Беларуси представил одно из самых сложных произведений Чайковского. В Минске премьера состоялась этим летом, и теперь необычную постановку увидит и российский зритель.

Песня ангелов тонкой линией проходит через все произведение. Вера в божественное предназначение - основная тема "Орлеанской девы". Все земное устремляется ввысь, к небесам. Неслучайно детский хор находится внизу, в оркестровой яме, а не на сцене.

Артем Макаров, дирижер-постановщик, художественный руководитель Большого театра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf866bf-ffd9-43fa-9d6e-0b7fcb7bb328/conversions/e7a2a460-3bda-437d-bfa4-3ce87c5ca308-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf866bf-ffd9-43fa-9d6e-0b7fcb7bb328/conversions/e7a2a460-3bda-437d-bfa4-3ce87c5ca308-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf866bf-ffd9-43fa-9d6e-0b7fcb7bb328/conversions/e7a2a460-3bda-437d-bfa4-3ce87c5ca308-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cf866bf-ffd9-43fa-9d6e-0b7fcb7bb328/conversions/e7a2a460-3bda-437d-bfa4-3ce87c5ca308-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артем Макаров, дирижер-постановщик, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

"Орлеанская дева - очень сложное произведение и для исполнителей, и для оркестра, и для хора. Оно действительно масштабное, грандиозное. Очень много крупных, хоровых сцен, массовых сцен. Сложнейшие партии у главных героев".

Оперу "Орлеанская дева" Чайковский вынашивал как дитя - 9 месяцев. За основу взял одноименную драму Шиллера и переделал на свой лад. Если у известного немецкого драматурга главная героиня погибает на поле боя, то у великого русского композитора ее сжигают на костре.

Белорусская постановка пошла еще дальше. Здесь, Жанна д'Арк - наша современница, которую сжигает не огонь инквизиции, а пламя человеческих страстей. И преодолеть непонимание, предательство и даже безумие помогает именно вера.

еоргий Исаакян, народный артист России, режиссер-постановщик оперы "Орлеанская дева" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/629da451-99d7-4cc5-b51f-e2f7d47bfdda/conversions/98d43669-73f4-405e-b601-f7b2691abf82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/629da451-99d7-4cc5-b51f-e2f7d47bfdda/conversions/98d43669-73f4-405e-b601-f7b2691abf82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/629da451-99d7-4cc5-b51f-e2f7d47bfdda/conversions/98d43669-73f4-405e-b601-f7b2691abf82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/629da451-99d7-4cc5-b51f-e2f7d47bfdda/conversions/98d43669-73f4-405e-b601-f7b2691abf82-xl-___webp_1920.webp 1920w

Георгий Исаакян, народный артист России, режиссер-постановщик оперы "Орлеанская дева":

"Мы в этом плане люди более несчастные. Потому что для человека 15-го века общение с небесами было более простым делом. Ты с детства понимал, что небеса существуют, с ангелами можно разговаривать. И есть нечто, что больше, чище и прекраснее, чем эта наша бренная, земная жизнь. Человеку 21 века, несмотря на всю показную религиозность, это все дается с гораздо большим трудом. И в этом смысле музыка и опера - последний оставшийся проводник, который помогает нам воссоединиться с вечным".

Белорусская "Орлеанская дева" в Большом театре России - это стечение двух важных дат. Первая - юбилей Петра Чайковского. Великому русскому композитору в этом году 185 лет. Вторая -десятый фестиваль "Видеть музыку". Беларусь впервые приглашена на этот международный конкурс.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f109851c-9966-4599-b86a-384dd734dd59/conversions/6ca5d141-c943-49c5-b8b4-08d6a51eb024-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f109851c-9966-4599-b86a-384dd734dd59/conversions/6ca5d141-c943-49c5-b8b4-08d6a51eb024-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f109851c-9966-4599-b86a-384dd734dd59/conversions/6ca5d141-c943-49c5-b8b4-08d6a51eb024-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f109851c-9966-4599-b86a-384dd734dd59/conversions/6ca5d141-c943-49c5-b8b4-08d6a51eb024-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Ехать в страну, автором которой является композитор, чье произведение мы везем, это, конечно, очень ответственно. Более того, эта партитура не очень распространена на сцене, это своего рода эксперимент, причем эксперимент совместный, высоко художественный, очень удачный и очень необычный и для нашего театра, и для нашей театральной культуры".