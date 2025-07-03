Новые гимны нации: почему песни определяют, будет ли у государства будущее

День Независимости - праздник гордости, боли и утраты, непокоренности и единства. И это важно передать молодому поколению, которое должно знать и помнить об этом. В здесь на помощь приходят блогеры и хитмейкеры.

Тема независимости легла в основу многих музыкальных произведений, которые по сути уже стали новыми гимнами единства нации.

Маркер самоидентичности - существование народных песен. Народных - значит, узнаваемых и подхватываемых всей нацией, от которых сразу начинаешь испытывать гордость. Безусловно, "Купалінка", "Касіў Ясь канюшыну" и "Малітва" Янкі Купалы живут и сегодня.

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Авторы стихов и музыки, оставшиеся и сердцем, и мыслями с Беларусью и в Беларуси, стали культурными идеологами. Они научились говорить с каждым, будь то зрители "Минск-Арены" или собравшиеся у стелы "Минск - город-герой", потому что их песни о том, что касается каждого из нас, что объединяет и ежедневно восхищает.

Евгений Олейник, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси:

"Когда в стране есть яркий лидер и когда вокруг происходит столько много политических событий, то песни вызывают у людей отклик, потому что они им близки. Невозможно написать песню на выдуманную тему, чтобы она стала близка для человека".

Искусство искусно вошло в политику и лакмусовой бумажкой в формате песни стало реагировать на происходящее. Ведь политика определяет, быть ли нации завтра, поэтому каждые три минуты мелодии, куплет и припев - вклад в культурную безопасность страны.

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Директор первой продюсерской компании Сергей Минский считает, что со временем человек начинает понимать: кто, если не он сам, будет отстаивать позицию, доказывать ее другим людям, которые еще с ней не определились. "У меня сын-выпускник. Не думаю, что в обычной жизни он задается вопросом, что сделал для Родины. Часто музыка, когда ты ее слышишь, на мгновение заставляет задуматься, что действительно можно сделать для страны", - поделился он.

Не стоит полагать, что миллионные прослушивания патриотических хитов в том же TikTok накручены и проплачены. Медиаресурсы просто не дают вложить деньги в рекламу, потому "реки" запускают сами белорусы.

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"Пришло время, когда люди стали ценить свое, истинно любить страну, не стесняясь про это говорить, поэтому очень легко создавать хиты. Нам присылают видео, как поют дети, народные коллективы, бабушки. Это хорошо, когда песни уходят в народ, их не нужно продвигать. Когда людям что-то нравится и когда они что-либо поддерживают, то это в продвижении не нуждается", - рассказала замдиректора музыкальной медиакомпании Татьяна Кулакова.