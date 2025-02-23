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Последний день областного этапа фестиваля белорусской песни и поэзии пройдет в Глубоком
26 февраля завершается второй этап национального конкурса молодых исполнителей - фестиваля белорусской песни и поэзии. Участники соберутся в городе Глубокое Витебской области.
Исполнителям дается 3,5 мин. на то, чтобы раскрыть задумку музыкальных композиций через призму своего таланта. В репертуаре должны быть две песни белорусских авторов и обязательно на родном языке. Отборочные этапы национального конкурса прошли во всех шести областях Беларуси.
Один из крупнейших творческих фестивалей страны уже более 30 лет собирает креативную молодежь. Получить заветное приглашение к участию в гала-концерте на сцене летнего амфитеатра в Молодечно смогут участники в возрасте от 16 до 31 года.
Главные мероприятия фестиваля - гала-концерты открытия и закрытия на сцене летнего амфитеатра и Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни во Дворце культуры Молодечно - пройдут в июне. Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте festyval.by.