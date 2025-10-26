Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Последний мой Спартак". Бенефис в честь артиста Антона Кравченко прошел в Большом театре Беларуси

Бенефис в честь народного артиста Беларуси прошел в Большом театре. Антон Кравченко блистал в заглавной партии в "Спартаке". Вероятно, зрители увидели такой состав исполнителей балета в последний раз.

Спектаклем "Спартак" завершился второй сезон проекта Игоря Колба "Жизнь в профессии". В этом сезоне Большой театр чествовал также народных артистов Беларуси Юрия Трояна и Ольгу Гайко.

Антон Кравченко, заведующий балетной труппой Большого театра Беларуси, народный артист Беларуси: "Это не то чтобы бенефис был, это был последний мой Спартак. Больше я не буду танцевать Спартака. Я даже всплакнул в конце лежа, когда он умирает. Театр - это не второй дом, это первый дом, потому что здесь мы проводим больше времени, чем с семьей".

Впереди у Большого театра премьеры. Уже 28 ноября на сцене новая версия балета Чайковского "Щелкунчик" в постановке Игоря Колба.

