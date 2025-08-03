Пути к сближению - мировая повестка сказалась на отношениях Беларуси и Сербии

Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский рассказал, что Беларусь и Сербия активизируют сотрудничество в формате межправительственной экономической комиссии.

Президент Беларуси встречался с президентом Сербии в 2024 году на климатическом саммите в Баку. И вот практическое продолжение договоренностей на высшем уровне: между странами подписана дорожная карта сотрудничества сроком на три года в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, медицины и высоких технологий.

Сербия - дружественная страна для белорусов, у стран много общих страниц в истории. Сербы с теплом вспоминают визит Александра Лукашенко в 1999 году в Белград, который пресса назвала тогда "визитом под бомбами НАТО ".

Сергей Малиновский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии и по совместительству в Северной Македонии:

"Прошло уже более 25 лет с момента событий, которые были очень травматичны, очень трагичны для сербов, но они по-прежнему остаются очень живы в их памяти. Буквально все поколения - не только люди, которые были свидетелями тех событий, но даже и молодые люди, которые родились после той агрессии НАТО, - помнят или знают о том, что Президент Беларуси, единственный зарубежный лидер, посетил Сербию в самый сложный и трагический для нее момент. Это очень ценно для них".

Посол отметил, что взаимоотношения Белграда и Минска могли быть куда лучше, если бы не расстояние между странами и санкции других государств в отношении Беларуси: "Мы хоть и близкие государства, но географически расположены на достаточном удалении друг от друга. Между нами находятся страны, которые в качестве членов Евросоюза ввели санкции в отношении Беларуси или присоединились к ним".

В настоящее время белорусские послы вместе с сербскими партнерами ищут возможности для поддержки и развития сотрудничества в условиях санкций.

Актуальное интервью | Сергей Малиновский Как развиваются отношения Беларуси и Сербии в 2025 году? Сергей Николаевич Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии, делится мыслями о дипломатической работе, исторической памяти и перспективах сотрудничества двух стран. - Почему Сербия стала важным вызовом и возможностью в вашей карьере? - Как сербы помнят визит президента Беларуси в 1999 году во время бомбёжек НАТО? - Какие направления сотрудничества с Сербией будут в приоритете: от экономики до культуры? 03.08.2025 18:36