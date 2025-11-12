Руслан Юдин исполняет главную партию в постановке Большого театра Беларуси "Пиковая дама"

Большой театр Беларуси вновь приоткрыл занавес для постановки "Пиковая дама" - одной из жемчужин русской оперной классики. Управление дирижерским пультом взял народный артист Башкортостана Артем Макаров.

А главную партию - Германа - в опере Чайковского исполняет солист оперы Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац Руслан Юдин. На белорусскую сцену артист выходит в этой сложной роли уже во второй раз.

"Что касается персонажа, то для меня это страстный, глубоко чувствующий, но одержимый человек, чья судьба трагически разворачивается под влиянием любви и азарта", - поделился тенор.

Анастасия Москвина, заведующая труппой оперы Большого театра, народная артистка Беларуси: "Приглашенные звезды - это всегда что-то новенькое в будущих спектаклях. Партия Германа - самая главная партия, сложнейшая в репертуаре драматического тенора. Руслан Юдин уже второй раз приезжает участвовать именно в этом спектакле".