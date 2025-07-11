"Славянский базар" подвел итоги детского музыкального конкурса

На "Славянском базаре в Витебске" подвели итоги Международного детского музыкального конкурса. Первым стал исполнитель из Казахстана Мирас Нагашибай. Также вокалист удостоен специальной премии имени Игоря Лученка.

Вторую премию разделили Мальта и Россия. А третью международное жюри присудило исполнителям из Молдовы и Болгарии.

Также на сцене концертного зала "Витебск" вручили специальные призы. Напомним, Гран-при в этом году остается в Беларуси. Победу нашей стране принесла юная исполнительница Амалия Сухан.

Альфонсо Лопес Кабальеро, член жюри Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2025" (Колумбия):

"Дети очень талантливые. Они все продемонстрировали свои способности на этом конкурсе. Я верю в то, что в будущем они станут знаменитыми фигурами, которые займут достойные места в искусстве".