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"Славянский базар" подвел итоги детского музыкального конкурса
На "Славянском базаре в Витебске" подвели итоги Международного детского музыкального конкурса. Первым стал исполнитель из Казахстана Мирас Нагашибай. Также вокалист удостоен специальной премии имени Игоря Лученка.
Вторую премию разделили Мальта и Россия. А третью международное жюри присудило исполнителям из Молдовы и Болгарии.
Также на сцене концертного зала "Витебск" вручили специальные призы. Напомним, Гран-при в этом году остается в Беларуси. Победу нашей стране принесла юная исполнительница Амалия Сухан.
Альфонсо Лопес Кабальеро, член жюри Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2025" (Колумбия):
"Дети очень талантливые. Они все продемонстрировали свои способности на этом конкурсе. Я верю в то, что в будущем они станут знаменитыми фигурами, которые займут достойные места в искусстве".
К слову, на "Славянском базаре" на открытой локации проходит праздник казачьей культуры и традиций.