Сольные концерты, выставки, общение с артистами - яркие нотки "Славянского базара в Витебске"

"Славянский базар в Витебске" в эти дни объединяет народы и еще раз громко заявляет: единство и дружба - это гаранты мира. Витебск живет масштабным форумом, аншлаговые концерты потрясают программой.

9 июля 6-тысячный зал аплодировал Стасу Михайлову, громкие овации собрал и Петр Елфимов. Проектами насыщена театральная и выставочная афиши. А судьбоносным этот день стал для участников Международного детского музыкального конкурса.

"Славянский базар в Витебске" - яркая программа фестиваля

Сегодня многим проектам "Славянского базара" аккомпанировал июльский дождь. И это тоже традиция фестиваля. А еще, как говорят артисты и зрители, своеобразная примета - международный форум пройдет на ура.

Выходя на сцену, они, конечно же, волнуются. Голоса представителей 14 стран во весь диапазон звучат на Международном детском музыкальном конкурсе. 9 июля - славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Под третьим номером наша Амалия Сухан. Песня, концертный наряд и зрительская поддержка - для юной исполнительницы все звезды сошлись. У нее высший балл от жюри - 70.

Амалия Сухан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edb3d84f-f7fb-45b6-9bfa-7cb617ce3c0d/conversions/c8d78862-1c67-4fd6-b6b9-cf9070b3f9fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edb3d84f-f7fb-45b6-9bfa-7cb617ce3c0d/conversions/c8d78862-1c67-4fd6-b6b9-cf9070b3f9fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edb3d84f-f7fb-45b6-9bfa-7cb617ce3c0d/conversions/c8d78862-1c67-4fd6-b6b9-cf9070b3f9fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edb3d84f-f7fb-45b6-9bfa-7cb617ce3c0d/conversions/c8d78862-1c67-4fd6-b6b9-cf9070b3f9fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск":

"Когда я видела, как в конце песни зал начал аплодировать, как многие вставали, я уже сразу поняла, что какие-то знаки есть. Я получила эмоции, зал получил эмоции, для меня это было главным".

Для юных исполнителей престижный конкурс - это возможность заявить о себе, ведь путь многих артистов на большую сцену начинался именно в Витебске. А еще поближе познакомиться с традициями Беларуси и десятков других стран, которые представлены на "Славянском базаре".

Лев Смертин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/894c52a6-2282-4349-bf5f-1b5730f46478/conversions/6112759f-4e35-4f61-a07e-c2e65638fa7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/894c52a6-2282-4349-bf5f-1b5730f46478/conversions/6112759f-4e35-4f61-a07e-c2e65638fa7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/894c52a6-2282-4349-bf5f-1b5730f46478/conversions/6112759f-4e35-4f61-a07e-c2e65638fa7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/894c52a6-2282-4349-bf5f-1b5730f46478/conversions/6112759f-4e35-4f61-a07e-c2e65638fa7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лев Смертин, представитель Молдовы на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск":

"Мы здесь все сдружились. Конечно, очень сложно представлять свою страну на таком конкурсе. Сильные дети выступают".

Сольные концерты фестиваля - аншлаг в концертном зале "Витебск"

В 2004 он взял Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. И с тех пор покоряет сердца огромной аудитории. Петр Елфимов приехал на XXXIV "Славянский базар" с сольной программой.

Выставочная программа фестиваля "Славянский базар в Витебске"

XXXIV "Славянский базар" звучит уверенным вокалом и пишет свою историю яркими красками. Живопись, графика, эмаль и скульптура. Более 50 работ, выполненных в различных техниках. Сегодня зритель увидел работы легендарного Зураба Церетели.

Василий Церетели news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eddfe7b-d769-4b77-99d9-dd40d5589a53/conversions/ee5eb712-aece-44a1-9423-e41813fa94e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eddfe7b-d769-4b77-99d9-dd40d5589a53/conversions/ee5eb712-aece-44a1-9423-e41813fa94e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eddfe7b-d769-4b77-99d9-dd40d5589a53/conversions/ee5eb712-aece-44a1-9423-e41813fa94e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eddfe7b-d769-4b77-99d9-dd40d5589a53/conversions/ee5eb712-aece-44a1-9423-e41813fa94e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Церетели, президент Российской академии художеств:

"В Национальном музее Пекина в прошлом году прошла его выставка. Более 300 тысяч человек посмотрели ее за 2 недели. Это величайший художник, который всегда дарил добро, радость. Его творчество понятно абсолютно всем".

Театральные встречи фестиваля

На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа историческая драма "Рядовые". Аншлаг. Зрители и журналисты не торопятся расходиться. После спектакля общение с артистами (новинка фестиваля).

Церемония поднятия флага международного фестиваля

На фестивале поднят флаг "Славянского базара". Эта церемония всегда проходит по-особенному креативно.

6-тысячный зал Витебского центрального спортивного комплекса аплодирует Стасу Михайлову. Большой сольный концерт: стопроцентные хиты и новые композиции. Все это для фестивального зрителя.

Стас Михайлов, народный артист России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94cfcea5-afa9-4d2e-9e4c-341fb25461e2/conversions/21729f0c-41e0-4851-aa0e-9914a205a726-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94cfcea5-afa9-4d2e-9e4c-341fb25461e2/conversions/21729f0c-41e0-4851-aa0e-9914a205a726-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94cfcea5-afa9-4d2e-9e4c-341fb25461e2/conversions/21729f0c-41e0-4851-aa0e-9914a205a726-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94cfcea5-afa9-4d2e-9e4c-341fb25461e2/conversions/21729f0c-41e0-4851-aa0e-9914a205a726-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стас Михайлов, народный артист России:

"Когда люди едут из всех регионов сюда, они очень душевно воспринимают, потому что они уже сразу готовы к празднику. Этим отличается от обычного концерта. Поэтому выступление на "Славянском базаре" для меня всегда - это такое радостное событие. Я даже, честно говоря, перед всеми концертами волнуюсь, а здесь не особо, потому что я понимаю, что это праздник, и люди поддерживают".