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Сольные концерты, выставки, общение с артистами - яркие нотки "Славянского базара в Витебске"
"Славянский базар в Витебске" в эти дни объединяет народы и еще раз громко заявляет: единство и дружба - это гаранты мира. Витебск живет масштабным форумом, аншлаговые концерты потрясают программой.
9 июля 6-тысячный зал аплодировал Стасу Михайлову, громкие овации собрал и Петр Елфимов. Проектами насыщена театральная и выставочная афиши. А судьбоносным этот день стал для участников Международного детского музыкального конкурса.
"Славянский базар в Витебске" - яркая программа фестиваля
Сегодня многим проектам "Славянского базара" аккомпанировал июльский дождь. И это тоже традиция фестиваля. А еще, как говорят артисты и зрители, своеобразная примета - международный форум пройдет на ура.
Выходя на сцену, они, конечно же, волнуются. Голоса представителей 14 стран во весь диапазон звучат на Международном детском музыкальном конкурсе. 9 июля - славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Под третьим номером наша Амалия Сухан. Песня, концертный наряд и зрительская поддержка - для юной исполнительницы все звезды сошлись. У нее высший балл от жюри - 70.
Амалия Сухан, представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск":
"Когда я видела, как в конце песни зал начал аплодировать, как многие вставали, я уже сразу поняла, что какие-то знаки есть. Я получила эмоции, зал получил эмоции, для меня это было главным".
Для юных исполнителей престижный конкурс - это возможность заявить о себе, ведь путь многих артистов на большую сцену начинался именно в Витебске. А еще поближе познакомиться с традициями Беларуси и десятков других стран, которые представлены на "Славянском базаре".
Лев Смертин, представитель Молдовы на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск":
"Мы здесь все сдружились. Конечно, очень сложно представлять свою страну на таком конкурсе. Сильные дети выступают".
Сольные концерты фестиваля - аншлаг в концертном зале "Витебск"
В 2004 он взял Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. И с тех пор покоряет сердца огромной аудитории. Петр Елфимов приехал на XXXIV "Славянский базар" с сольной программой.
Выставочная программа фестиваля "Славянский базар в Витебске"
XXXIV "Славянский базар" звучит уверенным вокалом и пишет свою историю яркими красками. Живопись, графика, эмаль и скульптура. Более 50 работ, выполненных в различных техниках. Сегодня зритель увидел работы легендарного Зураба Церетели.
Василий Церетели, президент Российской академии художеств:
"В Национальном музее Пекина в прошлом году прошла его выставка. Более 300 тысяч человек посмотрели ее за 2 недели. Это величайший художник, который всегда дарил добро, радость. Его творчество понятно абсолютно всем".
Театральные встречи фестиваля
На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа историческая драма "Рядовые". Аншлаг. Зрители и журналисты не торопятся расходиться. После спектакля общение с артистами (новинка фестиваля).
Церемония поднятия флага международного фестиваля
На фестивале поднят флаг "Славянского базара". Эта церемония всегда проходит по-особенному креативно.
6-тысячный зал Витебского центрального спортивного комплекса аплодирует Стасу Михайлову. Большой сольный концерт: стопроцентные хиты и новые композиции. Все это для фестивального зрителя.
Стас Михайлов, народный артист России:
"Когда люди едут из всех регионов сюда, они очень душевно воспринимают, потому что они уже сразу готовы к празднику. Этим отличается от обычного концерта. Поэтому выступление на "Славянском базаре" для меня всегда - это такое радостное событие. Я даже, честно говоря, перед всеми концертами волнуюсь, а здесь не особо, потому что я понимаю, что это праздник, и люди поддерживают".
Еще более яркая афиша 10 июля, в день торжественного открытия XXXIV форума искусств. Программа расписана по минутам. Витебску не до сна. И это тоже традиция "Славянского базара".