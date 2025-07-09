Медицина уровня Premium, или Почему медуслуги в США стали почти недоступны населению

Медицинская отрасль в США всегда считалась крайне дорогой, а во многом даже премиальной, ведь стоимость самых простых консультаций и процедур там выходит за рамки финансовых возможностей простых граждан. Обратиться в больницу - значит залезть в долговую кабалу, а благодаря новому закону американского президента Дональда Трампа жителям Штатов придется запасаться подорожником.

Америка - парадоксальная страна. Медицина здесь одна из самых дорогих в мире, поэтому миллионы бродящих под звездно-полосатым флагом позволить себе ее не могут и зависят от бесплатной страховки. Это притом, что почти пятая часть ВВП страны приходится на здравоохранение.

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Недавно в США реформе подверглась медицинская сфера. Нехотя под нож на хирургический стол без наркоза и прочей подготовки легла главная государственная программа медстрахования для малообеспеченных - "Медикейд".

Факт В программе участвуют почти 90 млн американцев, из которых порядка 40 млн - дети. За последние 10 лет число граждан США, участвующих в "Медикейд" и получающих бесплатную страховку, увеличилось на 44 млн.

Людям стало не по карману оплачивать медуслуги, а, как известно, без бумажки ты букашка, а без страховки в Штатах не жилец.

Хаким Джеффрис, лидер меньшинства в Палате представителей США:

"Я не могу принять, что в результате одного большого уродливого законопроекта, ожесточенной атаки на здравоохранение нашей страны миллионы людей потеряют страховку и будут отстранены от медицинского обслуживания. Это также приведет к массовому закрытию больниц, перестанут работать дома престарелых, люди не смогут получать медпомощь, необходимую им для достойной жизни. В результате этой атаки республиканцев на здравоохранение в Соединенных Штатах умрут люди. Будут умирать десятки тысяч, возможно, из года в год".

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Убрав из медицинской системы 20-миллионную клиентскую базу, пусть даже не платежеспособную, государство таким образом ударило во вторую очередь по больницам, до 20 % дохода которых приходится на перечисленные средства от "Медикейд".

Эксперты отмечают, что потеря даже 2 % поступлений в бюджет приведет к банкротству большинства медучреждений, оказывающих рядовую помощь гражданам. В таком случае возникает вопрос: а куда им пойти? Естественно, люди направятся в экстренные отделения, где по закону нельзя отказывать обращающимся, но ценник американской добродетели суров и не покрывается массовыми страховками. А это приведет к задолженностям как оказывающих помощь, так и просящих ее, а еще усилит нагрузку на учреждения, что в конечном итоге затронет тех, у кого в кармане имеется платная страховка.

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Последствия "Большого прекрасного билля" Трампа по злой иронии в первую очередь ударят по его же электорату. Согласно проведенным исследованиям, значительно пострадают южные регионы и сельская местность, а если вспомнить американскую предвыборную карту, то именно там проживает наибольшее число пожилых и малообеспеченных американцев.

"Из-за сокращения выплат больницам на 150 млрд долларов, сокращения на 240 млрд долларов налога для поставщиков медицинских услуг, на который полагаются Штаты для оказания помощи больницам, а также из-за увеличения объема неоплачиваемой медицинской помощи, 20 % сельских больниц будут закрыты", - привел цифры член Палаты представителей США Рауль Руис.

В общем, закон суров. Если Трамп намерен сделать Америку снова великой, то никто не гарантирует того, что хозяин Белого дома не возвысит страну принципом истребления слабых.

Кэтрин Кларк, член Палаты представителей США:

"В то время как большинство семей с трудом могут позволить себе самое необходимое, республиканцы ясно дают понять американским семьям, что они не важны. Это люди, которые поддерживают Америку, медсестры, сотрудники экстренных служб, владельцы малого бизнеса, ветераны. Согласно этому законопроекту, Республиканская партия провозглашает их расходным материалом, а все возможности отдают только элите".

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Трамп не принимал клятву Гиппократа, поэтому принцип "не навреди" не входит в его обиход. Впрочем, как и целый ряд иных постулатов, которые могли бы найти применение в самых разных сферах. Но более того, Трамп требует тех, кто дал клятву, ее же нарушить. В целях личной войны с мигрантами хозяин Белого дома потребовал от Министерства здравоохранения передавать личную информацию о пациентах в Министерство внутренней безопасности и иммиграционную службу. За это распоряжение 20 штатов США подали судебный иск против администрации, которая превращает страну в один большой котел, в котором смешивается несмешиваемое, а расщепляется целостное, при этом никто не в состоянии однозначно сказать, лечебное ли варево кипит в американском чугуне.

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