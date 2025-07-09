В Беларуси мошенники рассылают оповещения о штрафе через мессенджер. Но схема может измениться

В Беларуси идет системная работа против деятельности мошенников, которые, кстати, начали рассылать гражданам фейковые оповещения о штрафе за нарушение Правил дорожного движения. Главное отличие - оповещение приходит в мессенджер.

Важно: Госавтоинспекция оповещает о превышении скорости заказным письмом или обычным СМС.

Как правило, суммы небольшие: 42 рубля или 21 рубль. Это одна базовая величина или половина. Это стандартная такса для оплаты за нарушение, зафиксированное камерой видеофиксации. Текст максимально приближен к тому, что и в "письме счастья". Официально о пострадавших не сообщается. Не исключено, что водители, заплатившие такой "штраф", даже не поняли, что отдали деньги неизвестным.

Сообщение приходит на мессенджер от отправителя "Штрафы ПДД". Впрочем, название может быть любым. Подкупает то, что в нем ваше имя, отчество и фамилия. Для оплаты указан расчетный счет.

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Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси: "Мошенники отправляют автовладельцу сообщение в мессенджер о якобы совершенном административном правонарушении. В нем содержатся личные данные водителя, номер постановления, сумма штрафа, который следует переводить на указанный расчетный счет. А также написано, что превышение было зафиксировано мультирадаром. Обращаем внимание автовладельцев, что подобные письма - не что иное, как обман. Оповещения о нарушении Правил дорожного движения, зафиксированном камерами фотофиксации, приходят через СМС, если мобильный телефон имеется в информационной системе Министерства внутренних дел. Мессенджеры для этих целей не используются. Наименование технических средств фиксации в сообщении не прописывается. Постановление отправляется гражданину заказным письмом. Одновременно с этим может направляться СМС".

Еще раз повторим: ГАИ никогда не присылает штрафы через мессенджер, ведь их много. Как узнать, каким именно пользуется водитель? Сообщения приходят заказным письмом и через СМС. Какая именно камера зафиксировала нарушение, не сообщается.

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Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми. Мессенджеры для оповещения граждан правоохранители не используют. Напоминаем, будьте внимательны к подозрительным сообщениям. Никогда не переводите деньги на неизвестные вам счета".

В какую страну идут деньги и на какие цели, пока сказать сложно. Еще один немаловажный момент. По законодательству Беларуси штраф оплачивается через ЕРИП или в любом отделении банка. Сумма взыскания будет автоматически отображаться после введения номера постановления из извещения, а потому вводить расчетный счет не нужно. Кстати, если в сообщении будет ссылка на оплату, это еще один повод задуматься.

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"Переход по сомнительным ссылкам может привести к утрате не только денежных средств, но и доступа к аккаунтам, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных. В случае, если вы подозреваете, что можете стать жертвой киберпреступников, незамедлительно сообщите об этом в милицию", - предупредил Александр Рингевич.

Для других стран это мошенничество уже не в новинку. К слову, таким образом мошенники уже несколько месяцев обманывают граждан России. Подобные "оповещения о штрафе" там могут прийти даже по почте. Не исключено, что белорусская схема в будущем будет модернизирована.