Орбан: ЕС и Украина потерпели поражение в конфликте с Россией

Евросоюз и Украина потерпели поражение в вооруженном конфликте с Россией. РФ - большая ядерная держава, и поэтому она не может проиграть войну. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota, приуроченном к первой годовщине создания межпартийного объединения "Патриоты Европы" и одноименной правоконсервативной фракции в Европарламенте, пишет ТАСС.

Орбан сообщил, что лидеры стран ЕС по-прежнему выступают за продолжение военных действий в Украине, а из 27 членов сообщества лишь Венгрия и Словакия призывают к миру. Однако, как считает Орбан, "европейские лидеры должны признать, что они придерживались ошибочной стратегии и именно поэтому потерпели поражение". "Думаю, что Европейский союз уже проиграл эту войну", - заявил премьер и добавил, что "Украина также проиграла эту войну на фронте".

По словам Орбана, лидеры государств ЕС "утверждают, что Россия потерпит поражение в войне в Украине, но никто не в состоянии сказать, как это может произойти".

"Россия - большая ядерная держава, и поэтому она не может проиграть войну. Думаю, с самого начала было ясно, что такого быть просто не может", - сказал он.

По мнению Орбана, для урегулирования конфликта в Украине нужна встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, причем одних телефонных разговоров между ними для этого будет недостаточно. Он считает, что в случае личной встречи между лидерами России и США прекращение огня в Украине может быть достигнуто "очень быстро", а в противном случае военные действия будут продолжаться "еще много месяцев".